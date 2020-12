Persbericht

Brussel, 30 november 2020

Orange Belgium breidt zijn directiecomité uit met Isabelle Vanden Eede als Chief Brand, Communication & CSR Officer en Bart Staelens als Chief Transformation & Customer Experience Officer

De Raad van Bestuur van Orange Belgium heeft de benoeming van Isabelle Vanden Eede als Chief Brand, Communication & CSR Officer en Bart Staelens als Chief Transformation & Customer Experience Officer gevalideerd, beiden vanaf 1 december 2020.

Isabelle Vanden Eede, 45 jaar, heeft 23 jaar ervaring in branding en communicatie. Ze begon haar carrière bij Ogilvy & Mather Advertising, waar ze de telecomklanten van het bureau beheerde. Ze heeft haar communicatievaardigheden verder verfijnd bij VVL BBDO en Famous Agencies, voordat ze in 2010 bij Mobistar in dienst trad om verantwoordelijk te zijn voor de residentiële communicatie. De voorbije 10 jaar is Isabelle geëvolueerd tot Brand & Communication Director, verantwoordelijk voor de rebranding van Mobistar naar Orange Belgium. Bekend om haar strategische vaardigheden en brede expertise in verschillende communicatiedomeinen, heeft ze bijgedragen tot de groei van het merk Orange Belgium en zo de bedrijfs- en commerciële ambities van Orange Belgium helpen verwezenlijken.

Bart Staelens, 54 jaar oud, heeft meer dan 25 jaar ervaring in de telecomsector, zowel in België als in het buitenland. Hij ging in 1999 bij Mobistar aan de slag en bekleedde er technische, marketing-, strategische en transformatieposities in België, maar ook in Rusland, Frankrijk en Egypte voor de Orange-groep. Hij keerde terug naar Orange Belgium in februari 2020, nadat hij 3 jaar in Caïro had doorgebracht als Chief Transformation Officer voor Orange Egypte, waar hij verantwoordelijk was voor de transformatie van het hele bedrijf. Vanaf maart 2020 was hij 5G Program Director voor Orange Belgium en Luxemburg. Bart heeft een solide track record in het uitvoeren van strategische en transformatieprogramma's.

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium, verklaarde: " De Covid-crisis, die ons allen treft, ook onze economie, heeft het toch mogelijk gemaakt om het potentieel van Orange als verantwoordelijke, maatschappelijke speler, dicht bij zijn klanten en medewerkers, verder te onthullen. We zullen blijven werken aan het transformatieplan van Orange Belgium, met een sterke focus op klantenervaring en operationele efficiëntie; en om de prominentere positie van Orange op de Belgische telecommarkt een boost te geven. Bart en Isabelle staan beide centraal in het ondersteunen, ontwerpen en realiseren van onze ambities. Ik heet hen van harte welkom aan boord!”

Met betrekking tot haar nominatie verklaarde Isabelle Vanden Eede: "Bedankt Xavier en alle leden van de Raad van Bestuur voor deze nominatie. Ik kijk er naar uit om nog nauwer samen te werken met de leden van het directiecomité. Mijn bijzondere focus zal liggen op het ontwikkelen van het volledige potentieel van het merk Orange, door middel van de meest effectieve communicatie en het verder uitrollen van de duurzame MVO-strategie van Orange. En zo Orange Belgium te helpen zijn ambitieus strategisch plan te realiseren."

Bart Staelens becommentarieert zijn nieuwe rol bij Orange Belgium als volgt: "Ik wil de CEO en de Raad van Bestuur bedanken voor hun vertrouwen en ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van het directiecomité. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe rol als Chief Transformation & Customer Experience Officer op te nemen. Ik ben verheugd om bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf en dit ten voordele van onze klanten. Met de creatie van deze nieuwe rol toont Orange Belgium opnieuw aan dat de klant en zijn ervaring in het hart van zijn bestaan staan".

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt met meer dan 3 miljoen klanten. Via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg is Orange ook actief in Luxemburg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, internet en tv aan particulieren, en innovatieve mobiele en vastelijndiensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).



Meer informatie op: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Perscontact

Younes Al Bouchouari – Younes.albouchouari@orange.com +32 477 69 87 73

Annelore Marynissen – Annelore.marynissen@orange.com - +32 479 016 058

press@orange.be

Bijlage