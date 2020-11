Bigben Communiqué de presse

Lesquin, 30 novembre 2020 18h00

Résultats semestriels 2020/21 :

·ROC : 16,9 M€ (+26,4%) soit 12,5% du CA

·Résultat Net : 9,7 M€ (+16,7%)

Révision à la hausse de l’objectif annuel de taux de ROC 2020/21 : >12%

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le

1er semestre 2020/21 (du 1er avril au 30 septembre) tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu en date du 30 novembre 2020.

Consolidés en M€ IFRS 09/2020 09/2019 Var. Chiffre d’affaires 135,8 127,0 +6,9%



Marge Brute (1)



En % du CA







EBITDA (2)



En % du CA



57,3

42,2%







33,4

24,6%



54,9

43,2%







27,7

21,8% +4,4%











+20,5% Résultat opérationnel courant



En % du CA







Eléments non récurrents 16,9

12,5%







(2,3) 13,4

10,5%







(1,5)



+26,4%











Résultat opérationnel



En % du CA 14,7

10,8% 11,9

9,4% +23,2% Résultat financier



Dont gain (perte) de change (1,2)

(0,7) (1,0)

(0,3) Résultat avant impôt



En % du CA 13,5

9,9% 10,9

8,6% +23,0% Impôt sur les Résultats (3,7) (2,6) Résultat net de la période



En % du CA 9,7

7,2% 8,3

6,6% +16,7%



Dont Part des minoritaires 2,2 0

(1) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA.

(2) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels





Forte progression de la rentabilité opérationnelle courante

Bigben affiche des résultats en hausse sensible grâce à sa rigueur de gestion et à sa capacité d’adaptation à un environnement économique instable.

La dynamique de l’activité Nacon Gaming, la baisse sensible de ses charges externes et la progression contenue de ses charges de personnel permettent au Groupe de voir son EBITDA augmenter de 20,5% pour atteindre un taux de 24,6% de son chiffre d’affaires.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’affiche à 12,5% du chiffre d’affaires, en forte hausse par rapport à l’objectif annoncé pour l’ensemble de l’exercice 2020/21 de « taux de ROC supérieur à 10% ».

Les charges non récurrentes relatives aux plans d’actions gratuites s’élèvent à 2,3 M€.

Le Résultat Net ressort en hausse de 16,7% et atteint avec 9,7 M€ son record semestriel historique des dix dernières années.

Analyse des performances par secteurs d’activité

NACON-GAMING BIGBEN - AUDIO/TELCO Consolidés en M€ IFRS 09/2020 09/2019 (3) Var. 09/2020 09/2019 (3) Var. Chiffre d’affaires 86,6 63,7 +35,9% 49,2 63,3 -22,4% Marge Brute (1) 45,3 39,2 +15,5% 12,0 15,7 -23,4% En % du CA 52,3% 61,5% 24,4% 24,7% EBITDA (2) 30,4 23,5 +29,2% 2,9 4,2 -29,0% En % du CA 35,1% 37,0% 6,0% 6,6% Résultat opérationnel courant 15,7 10,7 +47,4% 1,2 2,7 -55,8% En % du CA 18,2% 16,8% 2,4% 4,3%

(3) L’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive a été réalisé avec un effet comptable au 01 octobre 2019. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Afin d’assurer la comparabilité des comptes, les données comparatives sont issues des « comptes combinés » qui tiennent compte des flux et des éléments du compte de résultat et du bilan liés à l’activité Gaming préparés à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming. Ces flux intègrent les acquisitions des studios à compter de leur date d’acquisition.

Nacon - Gaming affiche une forte croissance d’activité portée par le succès des casques RIG, des manettes officielles pour console PlayStation®4 et par une contribution croissante des ventes digitales du back catalogue. Cette performance contribue à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle avec une hausse de l’EBITDA et du Résultat Opérationnel Courant.

Parallèlement, Bigben - Audio/Telco, dont les ventes ont été fortement impactées par le confinement au 1er trimestre (-38,7%), se redresse au 2ème trimestre (-9,4%) grâce à un rebond de l’Audio et à une relance progressive dans les accessoires Mobile. Son chiffre d’affaires sur le semestre ne connaît donc qu’une baisse limitée de 22,4% tandis que les taux de marge brute et d’EBITDA restent quasi stables grâce aux performances des produits en marques premium du Groupe et à la maîtrise des charges opérationnelles. Le Résultat Opérationnel Courant ressort positif à 2,4% du chiffre d’affaires malgré la contraction des ventes.

Structure bilancielle solide

Au 30 septembre 2020, Bigben présente une structure bilancielle solide avec des capitaux propres qui progressent de 4,0% à 293,7 M€ (contre 282,4 M€ au 31 mars 2020) et d’une trésorerie qui s’élève à 131 M€.

Perspectives

Dans un contexte de fortes contraintes sur le retail, Bigben est confiant en sa capacité de réaliser ses prévisions pour le 2nd semestre de son exercice, et ce compte-tenu :

du 2 ème confinement moins restrictif sur les canaux de ventes Bigben Audio/Telco, précédé sur le 2 ème trimestre 2020/21 par des premiers signes de redressement,

confinement moins restrictif sur les canaux de ventes Bigben Audio/Telco, précédé sur le 2 trimestre 2020/21 par des premiers signes de redressement, de la dynamique de Nacon Gaming qui devrait se poursuivre et générer une forte contribution positive.

Objectifs annuels 2020/21 rehaussés

Les bons résultats du 1er semestre du Groupe Bigben ainsi que le rehaussement de l’objectif de chiffre d’affaires de Nacon Gaming (4) permettent au Groupe Bigben de :

·confirmer son objectif annuel d’un chiffre d’affaires 2020/2021 compris entre 270 et 290 M€ (vs. 263,5 M€ au 31 mars 2020)

et

·de relever celui de sa Marge opérationnelle courante (5) de « supérieure à 10% » à « supérieure à 12% » (vs. 9,0% au 31 mars 2020).



Le Groupe Bigben réitère également ses objectifs financiers pour l’exercice 2022/2023 d’un chiffre d’affaires de 350 M€ et d’un taux de ROC (5) égal à 13%.



Communiqué de presse Nacon du 30 novembre 2020

Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

Convocation d’une Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de Bigben Interactive SA ont été convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 11 décembre 2020 à 15h. L’Assemblée se tiendra à huis clos, conformément aux règles sanitaires en vigueur. Cette Assemblée a pour objet, conformément aux statuts de la Société, d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à l’émission d’obligations, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il appréciera et dans les conditions qu’il jugera appropriées, pour un montant nominal maximum de 100 M€. Le Conseil disposerait de la faculté de décider du caractère échangeable de tout ou partie des obligations en actions existantes d’une filiale de Bigben Interactive SA.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Ordinaire : 11 décembre 2020, 15h.

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/21 : 25 janvier 2021, après Bourse





