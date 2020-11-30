加州圣塔安娜, Dec. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TTM Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：TTMI），一家全球性的印刷电路板（PCB）产品、射频（RF）元件和工程解决方案制造商，今天宣布将参加于12月2日至4日在中国深圳会展中心举行，以“5G时代·智能未来”为主题的2020年国际电子电路（深圳）展览会TTM Technologies（迅达科技）的展位位於1L01。

在今年的活动中，迅达科技技术专家将进行一系列互动式的演讲，重点介绍迅达科技的创新技术和解决方案，和帮助客户应对各种终端市场和应用中的挑战。这些技术会议包括：“印刷电路板在电信和通信行业产品的功能更新”、“5G和下一代网络的印刷电路板信号完整性工程” 和 “先进驾驶辅助系统应用的印刷电路板 — 设置新的界限”。

新型冠状病毒疫情（COVID-19）为今年的展会带来不一樣的挑战，导致许多迅达科技的客户和访客不能亲身参加这个重要的年度行业盛会。为了应对这挑战，迅达科技将推出创新的跨地域展览解决方案，以顾及所有因疫情限制而无法亲自到访迅达科技展位的客户。展览期间，迅达科技将在香港办公室举办特别环节，客户和供应商可以参加网络会议，并从香港体验迅达科技的首次跨地域展览。

迅达科技全球销售和机电解决方案高级副总裁Kent Hardwick表示：“迅达科技不断创新，以差异化和独特的解决方案满足客户的需求。在今年的展会上，我们将为客户提供现场和跨地域的展览体验，来展示和合作开发新的创新技术和解决方案，以应对他们在应用上的挑战。无论是在深圳还是香港，我们都期待着一场精彩的演出和许多高效的客户访问。”

关于国际电子电路展览会（深圳）

展会由香港线路板协会（HKPCA）和中国电子电路行业协会（CPCA）共同主办，自2002年举办首届以来一直蓬勃发展，并从一个规模不大的地域性展览会逐步发展成为印刷电路板行业首屈一指的国际网络、信息交流、教育平台，汇聚行业前沿技术，持续引领行业发展潮流。更多信息请访问www.hkpcashow.org。

关于TTM

TTM Technologies, Inc. 是一家全球性的印刷电路板制造商，致力于快板和量产高科技印刷电路板和背板组装，同时也是一家全球高频射频（RF）、微波元件和组装的设计者和制造商。 TTM是 Time-To-Market（产品上市时间）的首字母缩写，代表快速投放市场，提供快速的一站式制造服务，使客户能够缩短开发新产品并推向市场所需的时间。更多信息请访问www.ttm.com。

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