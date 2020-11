November 30, 2020 17:58 ET

Pressmeddelande

Stockholm den 30 november 2020

Sinch offentliggör genomförandet av en riktad nyemission om 3 187 736 aktier och tillförs ca 3,3 miljarder kronor, samt större aktieägares försäljning av befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets tidigare pressmeddelande idag den 30 november 2020 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 3 187 736 nya aktier till en teckningskurs om 1 050 kronor per aktie (”Nyemissionen”), motsvarande (i) motsvarande en rabatt om cirka 5 procent jämfört mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 30 november 2020, och (ii) en premie om cirka 1 procent jämfört mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 27 november 2020. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 3,3 miljarder kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie och Handelsbanken Capital Markets (”Joint Bookrunners”). Nyemissionen var kraftigt övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i Nyemissionen. Dessutom har en fond förvaltad av SB Management, ett direkt helägt dotterbolag till SoftBank Group Corp (”SB Management”), i enlighet med dess tidigare åtagande, tecknat 1 200 000 aktier i Nyemissionen. I samband med Nyemissionen, och i syfte att möta den starka efterfrågan, har vissa större aktieägare, inklusive flera medgrundare (de ”Säljande Aktieägarna”) sålt 5 200 000 befintliga aktier i Bolaget till SB Management (”Försäljningen”), innebärande att SB Management kommer att äga totalt 6 400 000 aktier, motsvarande cirka 10,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen och Försäljningen. Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från Försäljningen.

Nyemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, samt i enlighet med vad som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande tidigare idag den 30 november 2020, beslutat om Nyemissionen.

Nyemissionen omfattar totalt 3 187 736 nya aktier. Teckningskursen i Nyemissionen bestämdes till 1 050 kronor per aktie, motsvarande (i) motsvarande en rabatt om cirka 5 procent jämfört mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 30 november 2020, och (ii) en premie om cirka 1 procent jämfört mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 27 november 2020, och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Joint Bookrunners.

SB Management har, i enlighet med dess tidigare åtagande, tecknat 1 200 000 aktier i Nyemissionen. Nyemissionen genererade ett stort intresse och har tecknats av utvalda svenska och internationella institutionella investerare.

Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 3,3 miljarder kronor före emissionskostnader. Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden från Nyemissionen för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv. Sinch utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som Nyemissionen innebär, stärker Bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare. Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från Försäljningen.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Joint Bookrunners, att Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i Nyemissionen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera fortsatta värdeskapande förvärv och att bredda Bolagets aktieägarbas.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 3 187 736, från

59 985 934, till 63 173 670. Aktiekapitalet kommer att öka med 318 773,60 kronor från 5 998 593,40 kronor till 6 317 367,00 kronor. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 5 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Försäljningen och konsolidering av aktieägande

I samband med Nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har de Säljande Aktieägarna sålt totalt 5 200 000 aktier till SB Management till ett pris om 900 kronor per aktie. SB Management har tecknat och förvärvat totalt 6 400 000 aktier i Bolaget, motsvarande en ägarandel om cirka 10,1 procent i Sinch efter Nyemissionen och Försäljningen. SB Management stödjer Sinchs planer för fortsatt tillväxt inklusive genom förvärv.

I samband med Försäljningen har SB Management åtagit sig att följa styrelsens eller styrelsens oberoende budkommittés rekommendation i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande från en tredje part riktat till aktieägarna i Sinch.

De Säljande Aktieägarna i Försäljningen är Cantaloupe AB (som ägs av medgrundarna Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus), Salvis Investment Limited (som ägs av medgrundaren Johan Hedberg), Erik Fröberg samt Neqst D1 AB.

I samband med Försäljningen kommer Cantaloupe AB:s och Neqst D1 AB:s ägande att konsolideras i Neqst D2 AB, som efter sådan konsolidering kommer att inneha cirka 17 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och bli den största aktieägaren i Sinch efter Nyemissionen och Försäljningen. Detta möjliggör ett långsiktigt ägande i Sinch.

Lock-up

I samband med Nyemissionen har Bolaget ingått en lock-up-förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 90 kalenderdagar från och med idag. Därtill har Cantaloupe AB, Neqst D1 AB (gemensamt i det nybildade bolaget Neqst D2 AB) och Salvis Investment Limited, som efter Nyemissionen och Försäljningen innehar cirka 19 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från och med idag.

Rådgivare

Carnegie och Handelsbanken Capital Markets har varit Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen och Försäljningen. Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie har varit legal rådgivare till Joint Bookrunners.





För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath

Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations

Sinch AB (publ)

Mobile: +46-722-45 50 55

E-mail: thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 23:55 CET.

Bilaga