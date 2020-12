LATHAM, État de New York, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power, Inc. (NASDAQ : PLUG), fournisseur de premier plan dans le domaine des moteurs à hydrogène et des solutions d'avitaillement destinés à la mobilité électrique, collabore en vue de mettre sur le marché, courant 2021, une gamme commerciale de véhicules de transport Gaussin alimentés par ProGen visant à décarboner l'écosystème logistique. La gamme de solutions intégrées, qui va des tracteurs de manœuvre aux véhicules à guidage automatisé Gaussin alimentés par ProGen, consommera de l'hydrogène vert produit par la solution d'électrolyseur PEM de Plug Power, leader de sa catégorie.



Gaussin, pionnier du secteur des véhicules lourds alimentés par hydrogène, apporte ses plus de deux décennies d'expertise en matière de déploiement de véhicules non polluants à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie pour le compte de centres logistiques, ports maritimes et aéroports. En optant pour l'intégration des moteurs à hydrogène ProGen de pointe développés par Plug Power, Gaussin renforce son positionnement en tant qu'équipementier incontournable dans la nouvelle économie de l'hydrogène. Plug Power et Gaussin cibleront de nouveaux marchés de fret comprenant des centres logistiques, ports maritimes et aéroports situés en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde. Les premiers véhicules devraient être commercialisés au début de l'année 2021.

Plug Power est le premier fournisseur de moteurs à pile à combustible à hydrogène et le plus important utilisateur d'hydrogène liquide au monde. L'entreprise commercialise des solutions de pile à combustible et de pile à hydrogène destinées aux applications de mobilité électrique. Sa gamme comprend des piles à combustible d'une puissance de 30 à 125 kW destinées aux applications de véhicules lourds et de transport terrestre. Les moteurs modulaires à pile à combustible ProGen de Plug Power fonctionnent à une puissance allant de 30 à 125 kW, et ils sont conçus pour s'intégrer aux véhicules à émission nulle produits par des équipementiers tels que Gaussin. La société met actuellement en œuvre une stratégie visant à accélérer l'activité liée à ses électrolyseurs PEM aux États-Unis et en Europe, en exploitant des canaux de distribution et en déployant un réseau évolutif de plusieurs mégawatts afin de produire de l'hydrogène vert.

« Nos partenariats avec des équipementiers leaders tels que Gaussin nous permettent de fournir des solutions d'hydrogène écologiques aux États-Unis, en Europe et au-delà », a déclaré Andy Marsh, Président-directeur général de Plug Power. « Nous travaillons à l'intégration des moteurs ProGen dans des applications de transport de fret et de véhicules routiers avec les meilleurs partenaires du secteur, afin de rendre plus écologiques les marchés du fret et de la logistique grâce à nos solutions énergétiques durables et à l'hydrogène vert ».

« Gaussin apprécie son partenariat avec Plug Power dans le cadre du renforcement de sa pénétration sur le marché des véhicules de transport de marchandises durables », a déclaré Christophe Gaussin, Président-directeur général de Gaussin. « L'hydrogène est une solution de carburant critique à l'échelle mondiale et Gaussin ambitionne de devenir un fournisseur de solutions de premier plan pour l'univers des véhicules à zéro émission ».

Le secteur des transports est réputé comme l'un des plus gros consommateurs de carburant sur le marché énergétique mondial. L'hydrogène est un combustible attractif particulièrement promu en Europe, où des interdictions du diesel vont entrer en vigueur dans plusieurs grandes villes à compter de 2024. Comme le précise la stratégie industrielle en matière d'hydrogène de la Commission européenne , cette énergie est appelée à devenir « un pilier » de la croissance et de la compétitivité de l'Union européenne au plan international. L'hydrogène joue en outre un rôle de premier plan dans le « Green Deal » européen , qui vise à faire de ce continent le premier au monde à être climatiquement neutre d'ici 2050. Selon McKinsey & Company , le marché mondial de l'hydrogène pourrait atteindre les 2,5 trillions de dollars d'ici la moitié du siècle. L'hydrogène est idéal pour cette industrie en tant que carburant propre, économique et à forte densité énergétique (3 fois supérieure à l'essence ou au diesel).

Plug Power bâtit l'économie de l'hydrogène en tant que fournisseur leader de solutions de pile à hydrogène (HFC) complètes et clés en main. La technologie innovante mise au point par la société alimente les moteurs électriques avec des piles à combustible à base d'hydrogène. Elle s'inscrit dans le contexte d'un changement de paradigme continu au sein des secteurs de l'électricité, de l'énergie et du transport, dont l'objectif est de résoudre les problématiques de changement climatique et de sécurité énergétique, tout en générant des gains d'efficacité et en atteignant les objectifs de développement durable.

Plug Power est à l'origine du premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à hydrogène (HFC). Dans cette optique, la société a déployé plus de 38 000 systèmes de piles à combustible pour les besoins de la mobilité électronique, soit davantage que n'importe quelle autre organisation au monde. Elle est également devenue le plus grand acheteur d'hydrogène liquide en construisant et exploitant une autoroute à hydrogène en Amérique du Nord. Plug Power offre une proposition de valeur significative aux clients finaux, dont d'importants avantages environnementaux, des gains d'efficacité, un ravitaillement rapide et des coûts d'exploitation réduits.

La solution verticalement intégrée GenKey de Plug Power relie tous les éléments essentiels pour électrifier, alimenter et fournir des services à des clients tels qu'Amazon, BMW, Southern Company, Carrefour et Walmart. La société tire désormais parti de son savoir-faire, de son architecture de produits modulaires et de ses clients fondateurs afin de se développer rapidement sur d'autres marchés clés tels que les véhicules routiers à émission nulle, la robotique et les centres de données.

Gaussin est une société d'ingénierie qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et à hydrogène. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, Gaussin bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et la mobilité des personnes. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. Gaussin a étendu son modèle commercial avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de Metalliance consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome de Dubai, « Catégorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ». Gaussin est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

