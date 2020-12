December 01, 2020 01:10 ET

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 1.12.2020 klo 8.10

INVESTORS HOUSE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Investors House Oyj on vastaanottanut 1.12.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Core Capital Oy:n osuus Investors House Oyj:n osakkeista ja äänistä on 1.12.2020 ylittänyt kymmenen (10) prosenttia. Ilmoituksen perusteena on osakkeiden hankinta.

Core Capital Oy:n kokonaisosuus Investors House Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan liputusrajan saavuttamisen jälkeen on 661.097 kpl ja suhteellinen osuus 10,69 prosenttia. Molemmat ilmoitetut osuudet ovat suoria omistuksia (AML 9:5).

Investors House Oyj:llä on yksi osakesarja ja kokonaisosakemäärä on 6.182.287 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Helsinki 1.12.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.