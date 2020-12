Aspo Oyj

Pörssitiedote

1.12.2020 klo 8.45





Aspon pääomamarkkinapäivä 2020: Aspo vahvistaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa ja pyrkii edelleen vuosittain kasvavaan osingonmaksuun, liiketoimintojen tavoitteena olla alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa



Monialayhtiö Aspo järjestää virtuaalisen pääomamarkkinapäivän tänään 1.12.2020 klo 13.00 alkaen. Tilaisuudessa esitellään konsernin strategiaa, taloudellisia tavoitteita sekä yksityiskohtaisemmin Aspon liiketoimintojen nykytilaa sekä tulevaisuudennäkymiä. Tilaisuudessa esiintyvät konsernin toimitusjohtaja Aki Ojasen lisäksi myös Aspon liiketoimintasegmenttien johtajat.



Aspo vahvistaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuodelle 2023



Aspo julkisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa marraskuussa 2019. Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.

Koronapandemian vaikutuksista huolimatta yhtiö uskoo yhä saavuttavansa vuonna 2019 asetetut taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.

Osinkopolitiikka pysyy ennallaan



Yhtiön osinkopolitiikka pysyy muuttumattomana. Aspon tavoitteena on palata koronapandemiaa edeltävälle osingonmaksutasolle ja pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun.

Aspon liiketoimintojen pitkän aikavälin tavoitteena on olla alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa

Aspo Oyj:n hallitus on linjannut yhtiön uuden pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteen, jonka mukaan Aspon liiketoiminnot ovat alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Viime vuosien aikana on otettu merkittäviä askeleita vastuullisuustyössä konsernitasolla, ja nyt tavoitetasoa nostetaan entisestään liiketoiminnoissa.

Pääomamarkkinapäivän seuraaminen ja esitysmateriaalit

Virtuaalisen pääomamarkkinapäivän osallistujia pyydetään ystävällisesti rekisteröitymään tästä linkistä. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Aspon kotisivujen (www.aspo.fi) kautta klo 13 alkaen. Tallenne tapahtumasta on myös katsottavissa kotisivuilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuus on suomenkielinen ja esitysmateriaalit ovat englanninkielisiä.



Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla Aspon kotisivuilla www.aspo.fi noin klo 12.30 alkaen.





Aspo Oyj



Aki Ojanen

toimitusjohtaja





Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com

Keijo Keränen, Aspo Oyj:n rahoitusjohtaja, puh. +358 400 955 821, keijo.keranen@aspo.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.