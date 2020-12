TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 1.12.2020 KLO 9.00



Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt investoi 74 uuteen vuokra-asuntoon Tampereella

Taaleri Kiinteistöt -rahasto ja SRV ovat sopineet 74 asunnon rakentamisesta Tampereen Tammelaan. Asunto Oy Tampereen Tammelan Engel -niminen asuinkerrostalo muodostuu 5-kerroksisesta osasta, jonka katolla sijaitsevat saunaosasto ja talvipuutarha sekä 9-kerroksisesta pistetalosta.

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt aloittaa sijoitustoimintansa hankkimalla Tammelan Engelin. Rahasto tarjoaa Taalerin kiinteistösijoitusnäkemyksen yhdessä ratkaisussa ja sen tavoitteena on sijoittaa varansa hajautetusti tasaista ja ennustettavaa kassavirtaa tuottaviin kiinteistökohteisiin. Taalerin näkemyksen mukaisesti rahasto allokoi investoinnit vallitsevassa markkinatilanteessa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Tammelan Engel on Taaleri Kiinteistöt -rahaston ensimmäinen sijoitus ja se soveltuukin hienosti rahaston strategiaan. Yhteistyömme SRV:n kanssa täydentää mainiosti asuntotarjontaamme Suomen kasvukeskuksissa. Tammelan Engel sijaitsee poikkeuksellisen hyvällä paikalla kävelyetäisyydellä rautatieasemasta, ja haemme jatkossakin rahastoon tämän tyyppisiä sijoituskohteita”, toteaa Taalerin salkunhoitaja Jan Hellman.

”Yhteistyömme Taalerin kanssa vastaa hyvin kasvavaan kysyntään, jatkammekin nyt innolla Tammelan alueen kehittämistä ja täydennysrakentamista. Tammela on yksi Tampereen halutuimmista asuinalueista. Nyt rakennettava kohde sijaitsee vilkkaan Tammelan torin viereisessä korttelissa ja kaikki tarvittavat palvelut kuten kaupat ja rautatieasema löytyvät kävelyetäisyydeltä. Tuleva ratikka palvelee alueen asukkaita erinomaisesti”, sanoo SRV:n aluejohtaja Henri Sulankivi.

Lisätietoja:

Taaleri Pääomarahastot Oy

Jan Hellman, salkunhoitaja, p. 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com

SRV Rakennus Oy

Henri Sulankivi, aluejohtaja, p. 040 820 7228, henri.sulankivi@srv.fi

SRV Yhtiöt Oyj

Johanna Ylitalo, viestintäpäällikkö, p. 040 510 8604, johanna.ylitalo@srv.fi





Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi



Taaleri Twitterissä

Minna Smedsten, talousjohtaja, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com