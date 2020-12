BOSTON, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le leader des solutions de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), annonce aujourd'hui que la société française Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, va améliorer sa gestion globale de la PI en passant à la plateforme AQX d'Anaqua.

Legrand, innovateur et fabricant de solutions électriques et numériques pour les marchés commerciaux, industriels et résidentiels, a choisi Anaqua pour remplacer son ancien système de gestion de PI. La société s'appuiera sur la dernière version du logiciel AQX d'Anaqua pour rationaliser l'ensemble du cycle de vie de la gestion PI, de l’invention à la gestion de la procédure en passant par la monétisation du portefeuille. Le logiciel et les services entièrement intégrés de la plateforme aideront Legrand dans les processus de gestion des brevets et des marques à l’international, notamment grâce à des capacités d'analyse et de prévision des données de PI en temps réel.



"Legrand a trouvé en Anaqua une équipe orientée client, qui s’efforce de fournir des solutions adaptées, répondant à notre stratégie et à notre modèle organisationnel", a déclaré Laurent Costecalde, responsable de la propriété intellectuelle pour le groupe Legrand.

"Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Legrand pour leur fournir un système intégré de gestion de la propriété intellectuelle qui va soutenir et renforcer leurs compétences en termes d’innovation à l’international et leur excellence opérationnelle, a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. Anaqua est honorée d'accueillir Legrand au sein de notre communauté de clients, cela reflète notre croissance constante en tant que fournisseur mondial de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et notre expertise en Europe".

À propos d'Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées et de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), leader du secteur. Elle compte parmi ses clients plus de 50 % des 20 premiers déposants de brevets américains, des 20 premières marques mondiales et d'un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et ambitieux. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de gestion de propriété intellectuelle d'Anaqua est utilisée par plus d'un million de cadres, d'agents, de juristes, d'administrateurs et d'innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions associe flux de travail des meilleures pratiques et analyse des données et les services techniques afin de créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle. Pour de plus amples informations, consultez anaqua.com.

À propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et à l’Euronext ESG 80. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrandgroup.com/fr

Contact de l'entreprise :

Amanda Hollis

Directeur associé, Communications

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com

Un fichier PDF associé à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/e4cc4290-f226-49b1-9589-1a31bda90351