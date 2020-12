Bonjour,

Capgemini lance sa troisième série d’offres dédiées à l’« Intelligent Industry » pour permettre aux fonctions R&D du secteur des sciences de la vie de tirer pleinement profit des données

Ces nouveaux services permettront aux équipes R&D de l’industrie biopharmaceutique d’adopter une nouvelle approche basée sur les données afin de mieux comprendre les pathologies et les patients, d’optimiser les essais cliniques grâce au digital, d’identifier les traitements les plus prometteurs et d’accélérer la mise sur le marché de médicaments.

Paris, le 1er décembre 2020 – Capgemini dévoile sa troisième série d’offres dédiées à l’« Intelligent Industry ». Destinée aux sciences de la vie, elle propose des services de R&D basés sur les données . La conjugaison des expertises de spécialistes en sciences de la vie, data scientists et ingénieurs des données, permet d’exploiter la puissance des données et de l’intelligence artificielle (IA), en la déployant à l’échelle, pour la mettre au service de la fonction Recherche & Développement (R&D). Cette nouvelle offre est destinée à aider les sociétés biopharmaceutiques à accélérer la découverte de médicaments et à améliorer les essais cliniques.

« Aujourd’hui plus que jamais, les fonctions Recherche & Développement du secteur des sciences de la vie subissent d’intenses pressions pour accélérer la mise sur le marché de produits de meilleure qualité, à moindre coût, et en limitant les risques, » commente Franck Greverie, à la tête du portefeuille d’offres de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « L’intelligence artificielle permet aux chercheurs d’analyser un ensemble plus large de connaissances, de données cliniques et de documentation scientifique relatives aux médicaments et aux pathologies, à une vitesse inédite. Dorénavant, grâce à la nouvelle série d’offres de Capgemini, le champ d’application des outils, plateformes digitales et technologies actuelles d’IA, en plein essor, ainsi que de la science et l’ingénierie des données, s’étend plus largement au domaine de la R&D pour les sciences de la vie. Ces technologies offrent aux sociétés pharmaceutiques et biotechs la possibilité de réduire le temps et les coûts de mise sur le marché de nouveaux traitements, ainsi que de proposer des traitements thérapeutiques plus personnalisés selon les profils des patients. »

Avec l’acquisition d’Altran, le leader mondial de l’ingénierie et des services de R&D, le Groupe est le pionnier de l’« Intelligent Industry ». Il bénéficie d’une expertise pointue en ingénierie de produits ainsi que de nombreuses capacités dans le domaine du digital et des données, qui lui permettent de déployer les solutions et technologies de l’IA à grande échelle. La connaissance approfondie de Capgemini, non seulement des technologies, mais aussi des talents et de la culture nécessaires à la réussite d’une R&D s’appuyant sur les données, favorise l’émergence de connections inédites et permet l’identification de nouvelles sources de création de valeur ; tout le potentiel de l’« Intelligent Industry » et des données peut ainsi être pleinement mis à profit afin d’accélérer la mise sur le marché de produits répondant, de la manière la plus juste, aux besoins des consommateurs finaux.

« La pandémie de COVID-19 et la course à la découverte d’un vaccin viable à travers le monde braquent les projecteurs sur les fonctions R&D dans le secteur des sciences de la vie ainsi que sur leur processus de développement clinique. Dans ce contexte, et afin de réduire les délais de mise sur le marché de nouveaux traitements, la volonté des acteurs des sciences de la vie d’introduire davantage d’intelligence dans leur R&D s’en trouve encore renforcée. Pour y parvenir, ils peuvent emprunter à d’autres industries les technologies innovantes issues de l’‘Intelligent Industry’ émergente. Fort de l’intégration d’Altran, Capgemini est à l’avant-garde de l’innovation dans ce domaine, qui représente l’évolution et l’extension logiques de l’Industrie 4.0. Les capacités du Groupe dans le domaine des données et dans les technologies industrielles et digitales permettent de concevoir, développer et offrir aux acteurs des sciences de la vie les produits et services intelligents qui répondent à leurs besoins en termes d’innovation et qui viendront révolutionner leur R&D, » explique Nitish Mittal, vice-président chez Everest Group .

Grâce à cette nouvelle offre, les équipes R&D des acteurs des sciences de la vie ont désormais accès à l’intégralité des données cliniques et de la littérature scientifique relatives aux médicaments et aux pathologies et pourront les intégrer dans leurs processus en temps réel. Les données « réelles » – données médicales, en provenance des compagnies d’assurance, voire des réseaux sociaux – peuvent fournir d’importantes informations sur les besoins, l’observance thérapeutique et les résultats obtenus sur les patients.

L’offre de Capgemini dédiée à la R&D orientée données pour les sciences de la vie comprend les éléments suivants :

Un studio IA pour la découverte de médicaments – un modèle de studio agile IA permettant d’accélérer la découverte de médicaments et de perfectionner une gamme d’activités, dont l’identification des cibles, l’optimisation des produits phares et l’expérimentation des principaux candidats.

– un modèle de studio agile IA permettant d’accélérer la découverte de médicaments et de perfectionner une gamme d’activités, dont l’identification des cibles, l’optimisation des produits phares et l’expérimentation des principaux candidats. Des essais cliniques « intelligents » – conception, planification et exécution intelligentes pour optimiser les essais cliniques grâce à des plateformes digitales et en s’appuyant sur l’IA.

– conception, planification et exécution intelligentes pour optimiser les essais cliniques grâce à des plateformes digitales et en s’appuyant sur l’IA. Des plateformes de données et d’IA – destinées à permettre l’intégration, le partage et le traitement sans heurts d’ensembles de données hétérogènes, ainsi que l’industrialisation de processus d’ingénierie de données, avec un déploiement de l’Analytics et de l’IA à grande échelle.

La R&D orientée données pour les sciences de la vie est la troisième série d’offres dédiées à l’« Intelligent Industry » annoncée par Capgemini. Elle fait suite aux récents lancements des offres 5G et Edge , dont la vocation est de permettre aux entreprises de faire les bons investissements pour bâtir les fondations de leur transformation par les données, et des services de validation et de vérification des systèmes pour conduite autonome destinés à l’industrie automobile.

Pour plus d’informations sur les offres « Intelligent Industry » de Capgemini, cliquez ici .

