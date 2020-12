December 01, 2020 03:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 1.12.2020 KLO 10.00

PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöään koskevista lomautuksista koskien vuotta 2021. Toimenpiteiden taustalla on maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutusten jatkuminen, ja sen aiheuttamat pitkäkestoiset edelleen jatkuvat heikennykset sekä medialiiketoiminnan että näkyvyys- ja painoliiketoiminnan palveluiden kysyntään. Yt-neuvottelut koskevat konsernin koko henkilöstöä.

Yt-neuvottelujen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten säilyttäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen.

Neuvottelujen piirissä on noin 650 henkilöä. Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi lomautuksilla. Sopeuttamistoimenpiteissä otetaan huomioon tehtävien kriittisyys toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta. Lomautusten tarpeen jatkuvuutta tarkastellaan koronapandemian tilanteen kehittymisen mukaisesti.

Neuvottelut alkavat 7.12.2020 ja niiden arvioidaan kestävän viisi päivää.



PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

