Aimie, l’IA de Sidetrade permet à Saverglass, leader mondial de la fabrication de bouteilles en verre haut de gamme, de piloter son cashflow avec anticipation depuis le début de la crise économique et sanitaire du Covid-19.

Une collaboration initiée il a presque 10 ans.



Leader mondial de la fabrication et de la décoration de bouteilles en verre haut de gamme pour l’industrie du vin et des spiritueux, Saverglass dispose d’un savoir-faire technologique très avancé et d’une qualité de prestation élevée. En conséquence, la gestion du besoin en fond de roulement est un enjeu déterminant dans le modèle économique du groupe.

Avec un chiffre d’affaires en 2019 de 500M€, une exportation dans 100 pays, Saverglass décide dès 2011 de numériser la gestion du risque client et la maîtrise des délais de paiement. Le groupe sélectionne Sidetrade au terme d’un appel d’offre international.

En seulement deux ans, Saverglass gagne 6 jours sur ses retards de paiement. Forte de ce premier succès sur un périmètre limité, l’entreprise implémente la technologie Sidetrade en France sur l’ensemble de ses filiales, puis au Mexique. Six utilisateurs sont désormais connectés pour traiter un portefeuille de 10 675 clients dans la balance âgée1.

Pendant le confinement, l’IA de Sidetrade tient la barre

Dépositaire de la grande tradition des maîtres verriers français, Saverglass s'est imposée dans le monde entier par sa capacité d'innovation érigée en véritable culture d'entreprise. C’est donc logiquement que l’entreprise accueille en janvier 2020 Aimie, l’assistant intelligent de Sidetrade.

« Lorsque les équipes de Sidetrade nous ont expliqué avoir développé une Intelligence Artificielle unique, capable de recommander en temps réel les meilleures stratégies de recouvrement, nous y avons vu la possibilité d’aller encore plus loin dans notre recherche d’efficacité et de maîtrise de la relation client », indique Sandrine Laroque Cressent, Credit Manager de Saverglass. « Nous n’imaginions pas que les événements allaient à ce point nous donner raison ! »

Entrainée sur plus de 313 millions de transactions inter-entreprises (totalisant 953Mrd€ de factures), l’IA de Sidetrade est capable, grâce à des algorithmes d’apprentissage, d’élaborer des scénarios de relance et de recommander les meilleures d’actions. D’emblée, Saverglass a fait le choix audacieux de confier à l’IA un large périmètre d’intervention de 58 comptes, composé principalement de clients à l’export et sur des territoires à fort enjeux, tels que l’Italie ou le Royaume-Uni. Afin d’évaluer au mieux les performances d’Aimie, les credit controllers avaient pour consigne d’appliquer systématiquement ses recommandations. Cette décision s’est avérée largement pertinente.

« Pendant le confinement, alors que l’enjeu du BFR devenait crucial, nos équipes en télétravail se sont soudainement trouvées confrontées à une situation extrêmement complexe, avec des comportements de paiement bouleversés par la crise et des interlocuteurs difficilement joignables. Après une période initiale d’apprentissage, Aimie a rapidement pris la mesure de la situation et a adapté ses recommandations, exécutant de nombreuses actions de relance. Au cours de la période, les actions d’Aimie ont été jusqu’à 10% plus efficaces que les celles réalisées via les systèmes traditionnels », précise Sandrine Laroque Cressent. « Son apport a été considérable pour traverser cette période inouïe et, avec la reprise de l’activité, Aimie continue à offrir aux équipes un soutien précieux ».

En 8 mois, Aimie propose beaucoup plus d’actions de relance, recommandées ou directement exécutées par elle-même et affiche un taux d’efficacité de 68% versus 56% pour les processus automatiques (actions couronnées de succès avec un paiement qui intervient dans les 7 jours après l’action menée).

Saverglass projette d’étendre prochainement l’usage de cette IA à de nouveaux comptes, ainsi que de la déployer sur de nouvelles géographies, notamment aux Etats-Unis.





À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle, sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers majeurs du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement.

Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’être plus compétitives.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade

Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.











1 au 15 octobre 2020









Pièce jointe