Med henvisning til §30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed at PSE NR. 5069 ApS d.d. har meddelt SmallCap Danmark A/S at PSE NR. 5069 ApS har reduceret sin beholdning af aktier i SmallCap Danmark A/S og at selskabets aktiebesiddelse nu udgør under 5% af aktiekapitalen og stemmerne i SmallCap Danmark A/S.

SmallCap Danmark A/S

