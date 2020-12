Faits saillants :



Expansion continue en profondeur et latéralement de toutes les zones aurifères

Le forage d’expansion a livré des résultats de 20 , 8 g/t Au sur 2 , 9 m è tres, 1 , 4 g/t Au sur 16 , 1 m è tres et 2 , 1 g/t sur 11 , 4 m è tres dans la zone I, à 300 mètres au sud de l’ancienne mine à ciel ouvert Monique, entre la surface et une profondeur verticale de 60 mètres

dans la zone I, à 300 mètres au sud de l’ancienne mine à ciel ouvert Monique, entre la surface et une profondeur verticale de 60 mètres Le forage intercalaire a livré des teneurs de 1 , 0 g/t Au sur 47 , 3 m è tres et 2 , 7 g/t Au sur 21 , 5 m è tres dans les zones J et L, à l’ouest et sous la fosse Monique, à des profondeurs verticales respectives de 175 et 250 mètres

dans les zones J et L, à l’ouest et sous la fosse Monique, à des profondeurs verticales respectives de 175 et 250 mètres La nouvelle zone aurifère P découverte au nord de la fosse Monique a livré des résultats de 2,5 g/t Au sur 12 mètres et 1,5 g/t Au sur 12,6 mètres, entre la surface et une profondeur verticale de 100 mètres

a livré des résultats de 2,5 g/t Au sur 12 mètres et 1,5 g/t Au sur 12,6 mètres, entre la surface et une profondeur verticale de 100 mètres N ouvelles cibles de forage définies le long du couloir grâce au levé géophysique de PP en 3D de haute puissance récemment complété

grâce au levé géophysique de PP en 3D de haute puissance récemment complété Le programme de forage 2020 ciblant le couloir aurifère Monique est maintenant terminé

TORONTO, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats issus du programme de forage 2020 sur la propriété Monique du projet Val-d’Or Est (la « propriété »), détenue à 100 % par la Société et située près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les résultats de dix-neuf (19) sondages démontrent l’expansion continue en profondeur et latéralement des zones aurifères A, B, I, M, J, G et L, ainsi que de la nouvelle zone P (voir la figure 1). Le programme de forage 2020, qui était axé sur le forage d’expansion autour de l’ancienne mine à ciel ouvert Monique et d’autres zones aurifères sur la propriété, a maintenant été complété. En plus des travaux de forage, un levé géophysique de PP en 3D de haute puissance a aussi été complété en novembre, dans les sections nord-ouest et sud-est du couloir aurifère Monique. Les résultats préliminaires du levé montrent de nouvelles cibles d’exploration intéressantes pour le programme de forage à venir à l’hiver 2021. Les 19 sondages dont les résultats sont publiés aujourd’hui ont tous recoupé de la minéralisation en or, et les meilleurs résultats de forage sont présentés ci-dessous. Tous les résultats issus des soixante-six (66) sondages forés en 2020 seront inclus dans notre prochaine estimation des ressources prévue au T1 2021. Les résultats des douze (12) derniers sondages du programme 2020 seront publiés lorsque tous les résultats auront été reçus.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Monique a dépassé toutes les attentes en 2020. Notre programme de forage d’expansion a atteint son objectif d’augmenter l’étendue de la minéralisation dans toutes les zones, tandis que nos programmes intercalaires ont permis d’augmenter le niveau de confiance à l’égard des teneurs et de la continuité, et notre forage d’exploration s’est soldé par plusieurs nouvelles découvertes comme la zone P. Ce taux de succès, à l’intérieur des limites d’un bail minier actif, procure une autre occasion idéale pour que le projet Val-d’Or Est excelle dans le cadre de futures études économiques. Nous sommes continuellement encouragés par les résultats qui proviennent de ce projet et nous avons hâte d’avancer le projet Val-d’Or Est vers les études de développement et l’exploration avancée dans la nouvelle année. »

Durant le programme, douze (12) sondages avaient pour but de vérifier les zones A, B, I et M entre la surface et 200 mètres de profondeur (MO-66 à 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80 et 81) et sept (7) sondages avaient pour but de vérifier les zones J, G, P et L entre la surface et 275 mètres de profondeur (MO-69, 71, 74, 77, 79, et 82 à 84). Les résultats continuent de démontrer la bonne continuité de la minéralisation aurifère latéralement et en profondeur. À la lumière des résultats de forage obtenus, d’autres travaux de forage ont été prévus pendant l’hiver, afin de vérifier les zones A, B et M (d’une longueur actuelle de 500 m) latéralement et en profondeur; la zone I et l’éponte supérieure de la zone I (d’une longueur actuelle de 900 m) latéralement vers l’ouest et en profondeur; les zones J-G et L (d’une longueur actuelle de 600 m) latéralement vers l’ouest et en profondeur, ainsi que la nouvelle zone P (d’une longueur actuelle de 200 m) latéralement et en profondeur.

Résultats de forage des sondages MO-20-66 à 84 du programme de forage dans le secteur Monique

Sondage De (m) À (m) Longueur

(m) Au (g/t) Secteur / Encaissant MO-20-66 28.2 39.9 11.7 1.1 B / Volcanites MO-20-66 99.1 108.4 9.3 1.1 I / Dyke Felsique MO-20-66 163.0 171.2 8.2 1.1 M / Gabbro & Volc MO-20-67 21.9 38.0 16.1 1.4 I / Dyke Felsique incluant 28.9 33.8 4.9 2.6 I / Dyke Felsique MO-20-68 116.1 130.8 14.7 1.3 I / Dyke Felsique MO-20-69 48.5 50.0 1.5 3.0 P / Volcanites MO-20-70 65.0 67.9 2.9 20.8 I / Dyke Felsique MO-20-70 172.2 180.5 8.3 1.0 I / Dyke Felsique MO-20-71 71.5 74.5 3.0 1.3 P / Volcanites MO-20-71 164.0 211.3 47.3 1.0 J-L / Volcanites incluant 174.5 180.2 5.7 3.1 L / Volcanites incluant 189.5 193.0 3.5 3.0 J / Diorite MO-20-71 217.3 222.4 5.1 1.1 G / Volcanites MO-20-72 193.9 205.4 10.5 1.0 I / Dyke Felsique MO-20-73 97.7 107.7 10.0 1.1 I / Dyke Felsique incluant 99.7 100.7 1.0 5.5 I / Dyke Felsique MO-20-74 81.4 90.2 8.8 1.0 P / Volcanites incluant 86.4 87.4 1.0 5.0 P / Volcanites MO-20-74 102.9 106.7 3.8 1.3 P / Volcanites MO-20-75 166.5 172.9 6.4 1.0 I / Dyke Felsique MO-20-76 48.5 53.5 5.0 3.8 A / Volcanites incluant 49.5 51.5 2.0 8.9 A / Volcanites MO-20-76 123.2 124.5 1.3 13.2 I / Dyke Felsique MO-20-76 212.6 225.1 12.5 1.5 I / Dyke Felsique MO-20-77 109.0 121.0 12.0 2.5 P / Volcanites incluant 109.0 110.0 1.0 24.1 P / Volcanites MO-20-78 89.1 97.8 8.7 0.9 I / Dyke Felsique MO-20-79 46.6 66.5 19.9 0.5 P / Volcanites MO-20-79 46.6 47.2 0.6 10.3 P / Volcanics MO-20-79 136.5 139.5 3.0 2.9 J / Diorite MO-20-80 59.0 70.4 11.4 2.1 I / Dyke Felsique incluant 61.0 62.0 1.0 11.7 I / Dyke Felsique MO-20-81 63.9 70.9 7.0 1.1 I / Dyke Felsique incluant 65.9 67.9 2.0 2.1 I / Dyke Felsique MO-20-81 76.4 77.1 0.7 2.0 I / Dyke Felsique MO-20-82 35.5 48.1 12.6 1.5 P / Volcanites incluant 36.5 37.4 0.9 16.0 P / Volcanites MO-20-82 119.7 123.8 4.1 0.9 L / Volcanites MO-20-82 135.3 141.5 6.2 1.0 L / Dyke Felsique MO-20-82 272.5 275.5 3.0 1.8 - / Volcanites MO-20-83 118.0 119.0 1.0 3.8 P / Volcanites MO-20-83 326.5 331.5 5.0 1.9 - / Volcanites MO-20-83 347.5 354.4 6.9 1.8 - / Volcanites incluant 348.5 349.4 0.9 7.1 - / Volcanites MO-20-84 100.0 103.0 3.0 1.4 P / Volcanites incluant 101.0 102.0 1.0 2.4 P / Volcanites MO-20-84 198.0 199.1 1.1 2.2 - / Volcanites MO-20-84 225.5 231.5 6.0 4.5 L / Volcanites incluant 230.5 231.5 1.0 15.2 L / Volcanites MO-20-84 243.4 264.9 21.5 2.7 J / Diorite incluant 251.9 255.9 4.0 8.5 J / Diorite incluant 251.9 252.9 1.0 27.3 J / Diorite incluant 261.9 263.9 2.0 5.0 J / Dyke Felsique incluant 262.9 263.9 1.0 6.5 J / Dyke Felsique MO-20-84 300.4 307.5 7.1 1.3 G / Volcanites incluant 303.4 305.6 2.2 2.5 G / Volcanics

(1) (1) Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l’axe de forage, sans teneur de coupure appliquée. L’épaisseur réelle est estimée à 65-95 % de la longueur dans l’axe de forage.



Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b1b2efb-f3fb-412e-8a2c-628046ce6116

À propos de la propriété Monique :

La propriété Monique est située à 25 kilomètres à l’est de la ville de Val-d’Or, au Québec, et est constituée de 21 claims et d’un bail minier couvrant une superficie totale de 5,5 kilomètres carrés dans le canton de Louvicourt. La propriété renferme des ressources minérales présumées actuellement estimées à 9 126 500 tonnes à une teneur de 2,25 g/t pour 661 400 onces d’or (source : rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Probe Metals sur le projet Val-d’Or Est datant d’octobre 2019). La propriété fait partie du projet Val-d’Or Est de la Société, dont la position de terrain consolidée couvre une superficie totale de 334 kilomètres carrés.

Géologie

La minéralisation aurifère sur la propriété Monique est principalement associée à trois zones de déformation qui traversent la propriété selon une orientation à 280° avec un pendage de 75° à 80° vers le nord. La minéralisation aurifère est définie par un réseau de veines et veinules de quartz-tourmaline-carbonate avec des sulfures disséminés dans les épontes altérées. En tout, 16 zones aurifères ont été découvertes sur la propriété jusqu’à présent. Certaines zones minéralisées ont été définies de la surface jusqu’à une profondeur de 575 mètres et leur épaisseur varie de moins de 1 mètre jusqu’à plus de 40 mètres. Les lentilles minéralisées présentent une étendue latérale allant jusqu’à 900 mètres.

Production historique

La mine à ciel ouvert Monique est entrée en production commerciale en 2013 et a cessé ses opérations à la fin de janvier 2015. En tout, 0,58 Mt de matériel minéralisé ont été extraites à une teneur de 2,53 g/t Au, de la surface jusqu’à une profondeur de 100 mètres, pour un total de 45 694 onces d’or.

Personne qualifiée :

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif et administrateur de Probe, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité :

Durant le dernier programme de forage, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial accrédité pour analyse et l’autre moitié conservée comme témoin. Un strict protocole d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion de matériaux de référence minéralisés et d’échantillons stériles dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour déterminer la teneur en or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur des fractions de 50 grammes de matériel rocheux. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d’or visible.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 12 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,



David Palmer, Ph.D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Internet au www.probemetals.com ou contacter :

Seema Sindwani

Directrice des relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ces renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, l’incapacité de prédire et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société incluant, sans s’y limiter, les effets de la COVID-19 sur les prix des matières premières, la conjoncture sur les marchés financiers, les restrictions imposées sur la main-d’œuvre, les déplacements internationaux et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.