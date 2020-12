MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com, une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, est heureuse d'annoncer la conclusion d’une entente en vue de former un partenariat stratégique avec HealthCentric AI Inc. (« HealthCentric »).



L'entente prévoit la création d'une plateforme de santé numérique basée sur l'intelligence artificielle de l'apprentissage machine et le partage des revenus de la plateforme. Dans le cadre de l'entente de partage des revenus, Intema pourrait recevoir 100 $ par médecin abonné par mois sur une période de 18 mois, une fois que HealthCentric aura atteint 100 abonnés.

« Cette entente présente un certain potentiel pour Intema, car nous pourrions tirer des avantages substantiels de la plateforme de santé numérique une fois qu'elle sera en ligne », a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « HealthCentric, sous la direction de Jacky Dallaire et du Dr Scott Stoll, co-fondateur de The Plantrician Project, possède un vaste réseau de professionnels de la santé aux États-Unis, notamment des médecins, des conseillers en santé, des infirmières et des diététiciens, qui ont manifesté leur intérêt pour une plateforme de santé numérique utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer la fonctionnalité de la santé des personnes, ce que HealthCentric est en mesure de fournir. Nous prévoyons le lancement de cette plateforme au T1 2021. »

L’entente avec HealthCentric remplace l’entente avec Vida Life A.I. annoncée le 30 juin dernier et consiste en une version améliorée de cette première entente puisqu’Intema aura le potentiel de récolter une plus grande portion des revenus futurs de la nouvelle plateforme.

À propos d’Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus de renseignements: