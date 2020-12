MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar Inc (« Vanstar » ou la « Société ») annonce les derniers résultats dans le cadre du programme de forage d'exploration au diamant de 2020 réalisé par son partenaire IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») à son projet en coentreprise, Nelligan, (IAMGOLD: 75 %, Vanstar: 25 %), situé à 60 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada.



La Société publie les derniers résultats d’analyse de 7 forages au diamant totalisant 2 602 mètres réalisés dans le cadre du programme de forage d’été de 2020. Plusieurs sondages ont retourné une minéralisation aurifère substantielle (jusqu'à 7,62 g / t AU) sur de grandes largeurs. Les résultats d’analyse sont fournis au tableau 1 ci-dessous et comprennent les principaux résultats suivants :

(Une carte des trous de forage est jointe à ce communiqué de presse)

Zone Renard ouest :

Trou de forage NE-20-161 : 27,0 mètres d’une teneur de 1,11 g Au/t



et 36,1 mètres d’une teneur de 1,13 g Au/t



et 22,1 mètres d’une teneur de 1,07 g Au/t

Trou de forage NE-20-164 : 21,8 mètres d’une teneur de 2,00 g Au/t

incluant : 4,5 mètres d’une teneur de 5,80 g Au/t



et 23,2 mètres d’une teneur de 1,72 g Au/t

incluant : 1,5 mètre d’une teneur de 6,81 g Au/t

Zone Renard :

Trou de forage NE-20-159 : 33,0 mètres d’une teneur de 0,99 g Au/t



et 18,0 mètres d’une teneur de 1,55 g Au/t



Trou de forage NE-20-162 : 17,3 mètres d’une teneur de 7,62 g Au/t (4,49 g Au/t lorsque plafonnés à 30 g Au/t)

incluant : 1,5 mètre d’une teneur de 66,1 g Au/t



et 42,0 mètres d’une teneur de 1,15 g Au/t



et 15,6 mètres d’une teneur de 1,39 g Au/t

Zone Liam :

Trou de forage NE-20-160 : 8,5 mètres d’une teneur de 4,16 g Au/t

incluant : 1,3 mètre d’une teneur de 19,8 g Au/t



Le projet Nelligan (sur une base à 100 %) recèle des ressources minérales présumées de 3,2 millions d’onces d’or d'une teneur de 1,02 g Au/t (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2019 et du 18 février 2020). Le programme de forage au diamant de 2020 a été conçu pour définir certaines zones du gisement ainsi que pour prolonger en profondeur et latéralement le forage à la zone Renard en vue d’évaluer potentiels des ressources.

« Nous sommes ravis de rapporter ces excellents résultats qui contribuent à l'estimation des ressources existantes et démontrent encore une fois le potentiel du vaste système hydrothermal aurifère présent sur la propriété Nelligan. Nos évaluations à ce jour nous portent à croire que la propriété Nelligan contient un gisement qui a le potentiel de devenir économique », a déclaré Jonathan Hamel, président et chef de la direction par intérim de Vanstar. « La prochaine campagne de forage devrait commencer en janvier 2021. Notre partenaire IAMGOLD a fait un excellent travail et nous attendons avec impatience la prochaine campagne sur Nelligan ».

Dans un communiqué de presse séparé, Craig MacDougall, premier vice-président, Croissance, d’IAMGOLD a indiqué : « Ces derniers résultats démontrent encore la continuité de la minéralisation grâce aux trous de forage de définition effectués dans la zone de la ressource et ils continuent surtout d’indiquer que la minéralisation se prolonge à l’ouest sur au moins 500 à 700 mètres, soit bien au-delà de la zone de la ressource actuellement modélisée. La minéralisation et l’altération recoupées jusqu’à maintenant le long du prolongement du côté ouest semblent similaires à celles observées dans l’estimation actuelle de la ressource et présentent des possibilités d’accroître les ressources du projet existant en effectuant du forage supplémentaire. Je félicite l’équipe d’exploration de sa persévérance et d'avoir réussi à réaliser en toute sécurité le programme d’exploration de 2020 malgré les nombreuses difficultés engendrées par la crise mondiale de la COVID-19. »

Prochaines étapes

Maintenant que l’exploration a en main les résultats du programme de forage, la compilation des données est en cours et permettra de mettre à jour le modèle du gisement pour orienter les prochaines campagnes de forage. La planification du programme de forage d’exploration de 2021 a débuté, et celui-ci devrait prévoir d'autres travaux de forage pour augmenter les ressources connues.

Des essais métallurgiques additionnels sont actuellement effectués afin de fournir des informations supplémentaires et d’aider à confirmer la récupération métallurgique obtenue à la suite des travaux d’essais préliminaires précédents en vue d’optimiser davantage les paramètres du schéma de procédé. Les résultats de ce programme d’essais devraient être connus au début de 2021.

L’intégration et la compilation des données d’exploration orienteront les activités d'exploration régionales et les prochains programmes d’exploration afin d’améliorer les modèles géologiques, géochimiques et structuraux en vue d’établir et d’accorder la priorité aux cibles à évaluer dans le vaste ensemble de terres du projet.

À propos du projet Nelligan

Le projet Nelligan est constitué d’une portion du segment Caopatina de la zone volcanique nord de la ceinture de l’Abitibi dans la Province du supérieur. La propriété se trouve au centre du synclinal de Druillette d’orientation est-ouest composé de sédiments de la Formation Caopatina et délimité au nord et au sud par des roches volcaniques de la Formation Obatogamau. Dans les parties nord et sud de la propriété, on retrouve des intrusions granodioritiques et tonalitiques. De nombreuses structures locales et régionales recoupent le projet, ainsi que des zones de déformation qui peuvent être importantes à la localisation de la minéralisation aurifère.

Les indices aurifères de la région sont observés essentiellement dans deux types de minéralisations : 1) minéralisation de type veine de quartz et sulfures et 2) minéralisation disséminée de pyrite en unités ayant subi une altération hydrothermale. La minéralisation observée au projet Nelligan correspond essentiellement à cette dernière et est caractérisée par l’altération hydrothermale des unités métasédimentaires hôtes montrant des quantités variables de carbonisation, de séricite, de phlogopite et de silicification et associées à de la pyrite disséminée répandue, variant de 1 % jusqu’à 15 % localement, ainsi que des traces de molybdénite et occasionnellement des grains fins d’or visible. La minéralisation associée aux ressources minérales estimées a été recoupée au cours du forage sur une longueur de plus de 1,5 kilomètre et à une profondeur de plus de 350 mètres verticaux.

Au 31 décembre 2019, IAMGOLD a déclaré (sur une base à 100 %) des ressources minérales présumées de 97,0 millions de tonnes d’une teneur de 1,02 g Au/t représentant 3,2 millions d’onces contenues (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2019 et du 18 février 2020). En 2019, le projet Nelligan a reçu le prix de Découverte de l’année décerné par l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ).

Le projet Nelligan est détenu en vertu d’une convention de participation conditionnelle avec Vanstar (IAMGOLD : 75 %; Vanstar : 25 %) aux termes de laquelle IAMGOLD aura la possibilité d'acquérir un intérêt supplémentaire de 5 % et détiendrait 80 % du Projet en effectuant et publiant une étude de faisabilité. Vanstar détiendrait alors un intérêt indivis non contributoire de 20 % jusqu’au commencement de la production commerciale, après quoi (1) l’intérêt indivis de 20 % deviendra contributoire et (2) Vanstar paiera une portion attribuable des coûts totaux de mise en valeur et de construction représentant 80 % de la part qu’elle détient dans toutes les distributions provenant de la coentreprise. Vanstar conservera aussi un revenu net de fonderie de 1 % dans certains claims du projet.

Tableau 1 Résultats de forage du projet Nelligan - Programme de forage 2020 Trou no UTM NAD83 Zone18 AZ Pendage Profondeur De À Intervalle Épaisseur vraie (1) Au (2) (3) NOTE Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (m) (g/t) NE-20-159 523028.82 5473798.75 374.34 330 -50 480.00 201.00 213.00 12.00 10.39 1.02 ZONE RENARD 220.50 226.50 6.00 5.20 0.78 234.00 240.00 6.00 5.20 0.87 246.00 279.00 33.00 28.58 0.99 Incluant (3) 253.50 269.40 15.90 13.77 1.42 285.00 292.50 7.50 6.50 0.85 304.75 328.00 23.25 14.94 0.85 363.00 364.50 1.50 0.96 2.70 376.50 394.50 18.00 15.59 1.55 Incluant (3) 382.50 391.50 9.00 7.79 2.58 464.10 480.00 15.90 12.18 1.15 NE-20-160 522937.00 5473541.05 381.11 330 -50 74.00 46.50 55.00 8.50 6.51 4.16 ZONE LIAM Incluant (3) 52.70 53.95 1.25 0.96 19.75 NE-20-161 522122.55 5473790.66 372.10 330 -48 432.00 93.00 120.00 27.00 17.36 1.11 ZONE RENARD OUEST Incluant (3) 100.35 107.30 6.95 4.47 1.74 145.50 154.50 9.00 6.36 0.56 160.50 163.50 3.00 2.12 1.63 169.50 205.60 36.10 25.53 1.13 Incluant (3) 192.20 205.60 13.40 9.48 1.63 222.10 244.15 22.05 15.59 1.07 263.65 265.15 1.50 1.06 3.41 296.30 302.30 6.00 4.24 0.57 NE-20-162 522949.82 5473719.62 376.43 330 -50 580.00 119.27 132.00 12.73 11.02 1.44 ZONE 36 Incluant (3) 130.50 132.00 1.50 1.23 8.32 189.71 207.00 17.29 14.97 7.62 (4.49 plafonné à 30g/t) ZONE RENARD Incluant (3) 204.00 205.50 1.50 1.23 66.10 217.00 234.00 17.00 13.02 0.95 265.50 286.00 20.50 15.70 0.70 322.00 340.12 18.12 13.88 0.51 348.00 390.00 42.00 32.17 1.15 428.40 444.00 15.60 11.95 1.39 491.60 516.00 24.40 18.69 0.64 526.50 530.65 4.15 3.18 0.94 561.00 564.00 3.00 2.60 1.75 NE-20-163 A, B 522674.71 5473502.97 376.92 330 -50 181.50 Abandonné dû à une déviation excessive du trou de forage NE-20-164 521996.39 5473697.84 375.04 330 -45 450.00 150.72 172.50 21.78 14.00 2.00 ZONE RENARD OUEST Incluant (3) 155.00 159.50 4.50 2.89 5.80 232.00 247.00 15.00 11.49 0.58 265.50 277.50 12.00 9.19 0.50 286.50 309.70 23.20 19.00 1.72 Incluant (3) 304.30 305.80 1.50 1.23 6.81 336.00 346.50 10.50 8.60 0.83 354.00 371.55 17.55 15.20 0.56 NE-20-165 521569.41 5472937.62 380.56 330 -48 404.00 Résultats négligeables 2,601.50 Notes: 1. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 64 à 87 % de l'intervalle de carotte. 2. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 0,50 g Au/t et peuvent contenir des intervalles jusqu'à 5 mètres de longueur de valeurs plus faibles. Elles sont généralementes rapportées pour des valeures minimales de 5 g*m (Facteur métal). 3. Les résultats d'analyses des intervalles sont fournis non plafonnés et plafonnés à 30 g Au/t, et les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence

Figure 1 accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/183e9978-2b60-4fd3-bb6f-d741f6b4d6ea



Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

