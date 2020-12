Gabriel Holding A/S

December 01, 2020 07:01 ET

Det meddeles hermed, at der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen i Gabriel Holding A/S den 30. november 2020.



Quinten Van Dalm, som er ansat i kundeservice som salgssupporter, er blevet genvalgt som medarbejderrepræsentant i Gabriel Holding A/S’ bestyrelse for en 4 års periode med tiltrædelse umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling den 10. december 2020.



