QUÉBEC, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que ses trois lignes d’affaires dédiées aux services d’opération et maintenance (« O&M »), Utility Partners, LLC (« UP »), Hays Utility South Corporation (« Hays ») et Gulf Utility Service, inc. (« GUS ») se fusionnent et deviennent H 2 O Innovation. Pour visionner la vidéo de lancement de la nouvelle entité, veuillez suivre ce lien : https://youtu.be/v24nDrrpfPI.

Dans le but de poursuivre la croissance du pilier d’affaires d’O&M et d’acquérir d’autres compagnies similaires, la haute direction a déterminé qu’il serait préférable de tout regrouper sous un même toit. Les services offerts par les trois compagnies ne changeront pas et les équipes resteront intactes. Il s’agit davantage de la création d’une équipe unie ayant en tête une vision collective et un but commun.

« Nous avons décidé de fusionner ces compagnies afin d’améliorer l'intégration verticale de notre offre de produits et services à nos clients. En opérant sous une seule marque, nous croyons que cela devrait également faciliter la création de synergies de ventes croisées entre les différentes lignes d’affaires de la Société. De plus, cette identité de marque unique contribuera à rehausser le profil et la notoriété d’H 2 O Innovation dans les différentes zones géographiques où nous sommes établis en Amérique du Nord. En d'autres termes, il s'agit d'un jalon financier et commercial important qui nous permettra de générer des économies supplémentaires, de rationaliser nos processus commerciaux et de solidifier notre plateforme O&M pour de futures acquisitions et d'autres opportunités de croissance organique. Finalement, nous avons profité de l’occasion pour faciliter la navigation sur notre site web en mettant de l’avant les trois piliers d’affaires », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

« Étant donné que nous avons acquis plusieurs entreprises d’opération et maintenance dans les dernières années et que nous continuerons dans cette voie, nous tenions à consolider l’image et la position de ces compagnies d’O&M. Le slogan, Trusted Utility Partners, vient rassurer nos clients que nous maintiendrons assurément la même qualité de service offert depuis toutes ces années », a ajouté Bill Douglass, vice-président du pilier d’affaires d’Opération et maintenance d’H 2 O Innovation.

À propos des activités d’Opération et maintenance

H 2 O Innovation – Trusted Utility Partners opère, entretient et répare des usines de traitement d’eau et d’eaux usées, de l’équipement de distribution et des services publics d’approvisionnement en eau pour tous les clients municipaux. Utility Partners emploie actuellement 435 employés pour l’opération de plus de 275 usines dans deux (2) provinces canadiennes et douze (12) états américains, principalement sur la côte du Golfe du Mexique, le Sud-Est, le Nord-Est (Nouvelle-Angleterre) et la côte ouest. Pour plus de renseignements, visitez: www.h2oinnovation.com/fr/operation-et-maintenance.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com