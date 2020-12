VALCOURT, Québec, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de BRP inc. (TSX: DOO;NASDAQ: DOOO) est heureux d'annoncer la nomination de Katherine (Kathy) Kountze et d’Ernesto M. Hernández à son conseil d'administration. Leurs mandats débutent immédiatement.



« Je suis heureux d'accueillir Kathy et Ernesto au sein du conseil d'administration de BRP. Leur vaste expertise et expérience dans des industries complémentaires seront de grands atouts pour le conseil de BRP, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance tant sur de nouveaux marchés que sur des marchés existants », a déclaré José Boisjoli, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de BRP.

Mme Kountze occupe présentement le poste de dirigeante principale de l'information chez Eversource Energy, une société américaine cotée en bourse d'une valeur de huit milliards de dollars, et y a mené d'importantes mises à niveau, mises en œuvre, intégrations et changements de stratégie technologique. Avant d'occuper son poste actuel, Mme Kountze était vice-présidente et dirigeante principale de l'information au sein de The United Illuminating Company. Son expérience dans la supervision du développement et de la mise en œuvre de stratégies et de solutions informatiques majeures et innovantes dans les organisations soutiendra les avancées technologiques continues de BRP.



M. Hernández est l'ancien président et directeur général de General Motors, Mexique. Il possède un profil très complet avec une compréhension approfondie de l'ingénierie des produits, la fabrication, la planification, la gestion des programmes, les ventes, le marketing et l'après-vente au Mexique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et aux États-Unis. Les 40 ans d’expérience que possède M. Hernández dans l'industrie automobile ainsi que ses connaissances des marchés américains et d’Amérique Latine seront très profitables à BRP.

Le Conseil considère que Mme Kathy Kountze et M. Ernesto M. Hernández sont des administrateurs indépendants au sens de la règlementation applicable sur les valeurs mobilières en vigueur.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte près de 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

