MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Qello Concerts by Stingray, le plus important service de diffusion de concerts sur demande et de documentaires musicaux au monde, vous plonge dans l’esprit des Fêtes en proposant une collection saisonnière des plus réjouissantes. Faites place à la magie à l’écoute de prestations gratuites et payantes de douzaines d’artistes emblématiques, accessibles sur demande tout au long du temps des Fêtes.

Dès la mi-décembre, Qello Concerts proposera 12 jours de performances classiques et contemporaines, à découvrir gratuitement pendant 48 heures. Le coup d’envoi sera donné le 14 décembre avec le concert No-So-Family Christmas de Blake Shelton.

Les téléspectateurs pourront ensuite vivre la magie contagieuse de Michael Bublé avec Meets Madison Square Garden, la virtuosité opératique de Luciano Pavarotti dans Christmas at Notre-Dame, et l’authenticité country de Glow: An Evening with Brett Eldredge. Les fans sont également conviés à une soirée intime en compagnie du phénomène a cappella Straight No Chaser avec Live in New York: Holiday Edition, et pourront conclure en beauté avec une version majestueuse de Casse-Noisette sur glace, livrée par la troupe Ballet on Ice.

Pour ceux qui n’ont jamais assez de contenu des Fêtes, Qello propose aussi une collection payante regroupant un paquet de trésors saisonniers, disponibles sur demande du 4 décembre au 3 janvier.

Qui dit musique des Fêtes, dit Sinatra et Crosby. Voyez ces deux monuments de la musique interpréter leurs versions intemporelles de classiques tels que « Rudolph the Red-Nosed Reindeer », « O Little Town of Bethlehem » et « White Christmas » dans Frank Sinatra & Bing Crosby’s Happy Holidays. Préparez-vous à danser autour du sapin en compagnie de Harry Connick Jr., qui interprète les succès de son album des Fêtes de 2003 accompagné de son big band dans Harry for the Holidays, et laissez résonner la magie électrisante de A Twin Pines Christmas du Charlie Daniels Band. La collection compte également des concerts mémorables des auteurs-compositeurs-interprètes Francesca Battistelli et Jordan Smith, du groupe country Lady A et de la formation néoclassique Mannheim Steamroller.

La collection payante des Fêtes de Qello est le cadeau idéal à offrir aux amateurs de musique classique et de ballet. La programmation comprend notamment The Ghosts of Christmas Eve du Trans-Siberian Orchestra, une magnifique production de Casse-Noisette proposée par le Ballet Mariinsky, ainsi que plusieurs autres spectacles sur glace de la troupe Ballet on Ice, dont Cendrillon, La Belle au bois dormant et Le Lac des cygnes.

OFFREZ LA MUSIQUE EN CADEAU AVEC UN ABONNEMENT ANNUEL À QELLO CONCERTS

Avec plus de 2000 concerts et documentaires musicaux, Qello Concerts a de quoi faire plaisir à tous les proches sur votre liste! Offrez l’abonnement à Qello Concerts pour seulement 64,99 $. Cette offre spéciale des Fêtes prend fin le 5 janvier 2021.

CONCERTS DES FÊTES GRATUITS — OFFERTS POUR 48 HEURES SEULEMENT!

Blake Shelton : Not-So-Family Christmas (14-15 décembre)

Luciano Pavarotti : Christmas at Notre-Dame (16-17 décembre)

Michael Bublé : Meets Madison Square Garden (18-19 décembre)

Brett Eldredge : Glow: An Evening With Brett Eldredge (20-21 décembre)

Straight No Chaser : Live in New York: Holiday Edition (22-23 décembre)

Ballet on Ice : Casse-Noisette 2011 (24-25 décembre)

CONCERTS DES FÊTES PAYANTS —

DISPONIBLES SUR DEMANDE DU 4 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

Frank Sinatra et Bing Crosby : Happy Holidays

Harry Connick Jr. : Harry for the Holidays

Lady A : On this Winter’s Night

Charlie Daniels Band : A Twin Pines Christmas

Trans-Siberian Orchestra : The Ghosts of Christmas Eve

Francesca Battistelli : Christmas in Nashville

The Celts : Christmas — Live

Mannheim Steamroller

Jordan Smith : ‘Tis The Season Holiday Special

Daniel O’Donnell : Christmas with Daniel

Ballet Mariinsky : Tchaïkovski : Casse-Noisette

Ballet on Ice : La Belle au bois dormant (2004)

Ballet on Ice : Le Lac des Cygnes (2006)

Ballet on Ice : Cendrillon (2008)

Ballet on Ice : La Belle au bois dormant (2013)

Ballet on Ice : Le Lac des cygnes (2015)

