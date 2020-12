Arco Vara AS plaanib emiteerida tagamata võlakirju maksimaalselt 1,5 miljoni euro ulatuses lunastamistähtajaga mitte hiljem kui 13.12.2022. Maksimaalne võlakirjade arv on 150, nimiväärtusega 10 000 eurot. Planeeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Juhatus on volitatud võlakirjade tingimusi muutma.

Võlakirjade pakkumine teostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artiklis 1 sätestatuga ning ei ole avalik. Märkimissoovist informeeritakse e-posti teel.

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse Kodulahe Kvartali arendusprojektide finantseerimiseks.