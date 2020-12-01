绿芯EnduroSLC®产品组合非常适合各种严苛环境下的高可靠应用。从深海到太空，该系列产品能够承受极端条件下的繁重负载，为客户提供安全可靠的数据存储。绿芯的EnduroSLC 固态硬盘和存储卡具有多种外形规格，可工作在-40至+85度范围内，并提供业内领先的高达25万次可擦写次数。

绿芯EnduroSLC®产品组合非常适合各种严苛环境下的高可靠应用。从深海到太空，该系列产品能够承受极端条件下的繁重负载，为客户提供安全可靠的数据存储。绿芯的EnduroSLC 固态硬盘和存储卡具有多种外形规格，可工作在-40至+85度范围内，并提供业内领先的高达25万次可擦写次数。

中国，北京和美国，硅谷, Dec. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在严苛工作环境需要高可靠、长寿命支持的应用中，绿芯EnduroSLC®固态硬盘已经被客户广泛采用。绿芯专有的EnduroSLC技术通过先进的硬件ECC功能和NAND闪存管理算法，大大提高了数据保持能力，并增强了SLC（每单元1比特）固态硬盘的写耐久性。 EnduroSLC 固态硬盘不仅在复杂的温度条件下具有超高的数据保持能力，而且还支持5万、10万和业内领先的超过25万次擦写次数，比基于伪SLC（pSLC）NAND的固态硬盘提高了至少5倍，比基于MLC NAND的固态硬盘提高了50倍。



对于维护成本十分高昂的应用系统，例如卫星系统，海底通信，客户认识到EnduroSLC 固态硬盘的价值； 他们可以在恶劣的条件下长时间可靠地运行和保存数据。EnduroSLC固态硬盘的增强功能也使诸如交通黑匣子记录器和工业数据记录仪等需要长寿命、写入密集型产品受益。EnduroSLC存储产品采用绿芯先进的SATA、NVMe PCIe和eMMC控制器设计，可在工业级温度（-40至+85摄氏度）范围内工作，是绿芯长期支持计划(http://bit.ly/SSD-LTA-program)的产品。

绿芯总经理王序伦表示：“从2018年底以来，绿芯推出一系列搭配EnduroSLC技术的新一代固态硬盘，引起了一直在寻找可以持续工作多年并且高可靠数据存储应用客户的极大兴趣。通过EnduroSLC 固态硬盘，嵌入式系统设计人员可以选择多种耐久性规格，以满足最严苛的数据存储设计目标。”

绿芯EnduroSLC NANDrive®球栅阵列（BGA）固态硬盘支持5万、10万和业内领先的25万次擦写次数，具有高度的数据存储完整性，并可承受多次SMT 高温过程，而数据不会丢失。

绿芯EnduroSLC ArmourDrive®产品具有标准可插拔式外形规格，能够在极端温度、高压力环境下工作，具有与EnduroSLC NANDrive相同的卓越数据保持力和耐久性优势。

对于EnduroSLC工业企业级固态硬盘，绿芯结合了嵌入式工业固态硬盘的优势与先进的企业级规格，例如工业级温度操作、内置断电保护、片上自适应RAID和每天30次全盘写入 （DWPD）可连续使用5年。

关于EnduroSLC® 技术

EnduroSLC是绿芯开发的专有3D NAND管理技术，适用于严苛的工作环境下需要超长的数据保存时间和超高耐久性的高可靠性应用。凭借先进的硬件ECC功能和NAND管理算法，EnduroSLC技术可显著提升基于SLC（每单元1比特）NAND固态硬盘的擦写耐久性，从而达到业界领先的25万以上的擦写次数。支持EnduroSLC技术的固态硬盘可在复杂的温度条件下实现超强的数据保存能力，例如在高度交叉温度范围内的数据写入和读取。此外，由于其极低的误码率，EnduroSLC固态硬盘在整个产品的生命周期内提供了更好的读/写性能一致性。https://www.greenliant.com/EnduroSLC

关于绿芯

基于超过30年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。https://www.greenliant.com

Greenliant， Greenliant的标志， EnduroSLC，ArmourDrive 和 NANDrive 是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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媒体联系人: 魏红军 绿芯半导体 010- 62458868x6607