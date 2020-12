eXp World Holdings, Inc.

December 01, 2020 09:00 ET

BELLINGHAM, Washington, Dec. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings (Nasdaq: EXPI), la compañía matriz de eXp Realty, una de las compañías de bienes raíces de más rápido crecimiento en el mundo, hoy anunció su expansión a México, bajo la marca eXp México. La incorporación de las operaciones de intermediación residencial y comercial en México representa la sexta expansión internacional de la empresa. Además de su presencia sólida en Estados Unidos, eXp Realty también opera en Canadá, el Reino Unido, Australia, Sudáfrica y en la India y cuenta con más de 39,000 agentes por todo el mundo.



eXp Realty ofrece software patentado, que incluye el entorno virtual basado en la nube de la compañía, recursos de marketing de vanguardia, capacitación de clase mundial y una comunidad global de bienes raíces para la red de agentes. Además, un modelo de compensación exclusivo, junto con las oportunidades de adquirir acciones y patrimonio, les ofrece a los agentes una guía para mejorarse ellos mismos, sus familias y sus comunidades al desarrollar una posible independencia financiera.

“Seleccionamos cuidadosamente a México como el primer país de la lengua española en nuestra expansión global, por su vibrante historia, su rica cultura y por su mercado sólido de bienes raíces”, comentó Michael Valdés, presidente de eXp Global. “Vemos una oportunidad fenomenal con nuestra plataforma superior para cambiar la industria de bienes raíces en un país tan importante como México, que cuenta con una población de 126 millones. eXp brinda a México enormes oportunidades para que los agentes crezcan y desarrollen no solo sus propios negocios y también para apoyar el crecimiento de otros agentes. México también se adapta perfectamente a la cultura comunitaria de eXp”.

Ismael González, el agente de intermediación designado, será el líder de eXp México. González aporta más de una década de experiencia en bienes raíces en México.

"No hemos visto nada como el modelo eXp Realty antes en México”, indicó González. “Ha sido impactante ver el interés y la emoción de tantos agentes y líderes de bienes raíces en nuestro país. En serio pienso que eXp México hará algo revolucionario y me entusiasma poder extender esta oportunidad a todos mis compañeros agentes de bienes raíces de todo México”, dijo.

La presencia de la compañía en México abarcará una huella nacional, que incluyen todas las ciudades y estados principales. México representa uno de los cinco países que eXp Global ha identificado para su expansión a finales de 2020. En Sudáfrica se lanzó en octubre de 2020, en la India en noviembre de 2020 y los países restantes incluyen Francia y Portugal.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es propietario de eXp Realty y Virbela.

eXp Realty, The Real Estate Cloud Brokerage, es una de las compañías de bienes raíces residenciales globales de más rápido crecimiento con más de 39,000 agentes en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Sudáfrica y en la India. Como subsidiaria de una compañía que cotiza en bolsa, eXp Realty ofrece de manera única a los profesionales de bienes raíces entre su personal oportunidades para ganar acciones de eXp World Holdings como incentivo a su producción y sus contribuciones al crecimiento general de la compañía.

Virbela es una plataforma de tecnología inmersiva para negocios, eventos y educación. Su entorno moderno, basado en la nube, proporciona una experiencia virtual para los trabajadores, los que atienden, estudiantes y más para comunicarse, colaborar, juntarse y socializar. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en virbela.com .

Para obtener más información sobre eXp World Holdings, visite el sitio web de la compañía en https://expworldholdings.com .

Descargo de responsabilidad

Las declaraciones contenidas en este documento pueden incluir declaraciones de expectativas futuras y otras declaraciones prospectivas que se basan en los puntos de vista y suposiciones actuales de la gerencia e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados, el desempeño o los eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. en tales declaraciones. Dichas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente y la empresa no asume ninguna obligación de revisarlas o actualizarlas. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19; crecimiento continuo de nuestra base de agentes y corredores; expansión de nuestro negocio de intermediación de bienes raíces residenciales en mercados extranjeros; demanda de soluciones de trabajo y aprendizaje a distancia y eventos virtuales; desarrollo de nuestra nueva intermediación comercial y nuestra capacidad para atraer corredores de bienes raíces comerciales; y crecimiento de ganancias y desempeño financiero. Tales declaraciones no son garantías de desempeño en el futuro. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente y adversamente de los expresados en declaraciones prospectivas incluyen cambios en las condiciones comerciales u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos mientras aumentan las ganancias; y otros riesgos que se indican en detalle de vez en cuando en los archivos de la Comisión de la Bolsa y Valores de la compañía, que incluyen, entre otros, el Reporte Trimestral más reciente en el Formulario 10-Q y el Reporte Anual en el Formulario 10-K.

