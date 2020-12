MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la nomination de Mme Anne Giardini au sein de son conseil d’administration.

Mme Giardini se joint au conseil d'administration de Stella-Jones après une carrière distinguée dans l'industrie des produits forestiers. Elle a occupé le poste de présidente chez Weyerhaeuser Canada Ltée de 2008 à 2014, et elle y a également occupé les postes de vice-présidente et chef du contentieux de 2006 à 2008 et de chef adjointe du contentieux de 1994 à 2006.

Mme Giardini a siégé à de nombreux conseils d’administration de sociétés ouvertes et fermées, et elle apporte des connaissances approfondies et une vaste expérience acquise en tant que présidente de divers comités de santé et sécurité, de gouvernance, de ressources humaines, d’audit et de rémunération. Les conseils d’administration auxquels elle a siégé récemment comprennent les suivants : Hydro One (2018 à 2020), TransLink (2017 à 2020), Société canadienne d’hypothèques et de logement (2018 à ce jour), K92 Mining Inc. (2020 à ce jour) et Pembina Institute (2020 à ce jour).

Mme Giardini est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Cambridge, d’un baccalauréat en droit de l’Université de la Colombie-Britannique et d’un baccalauréat ès arts de l’Université Simon-Fraser.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Giardini au sein du conseil d’administration de Stella-Jones, a déclaré Katherine Lehman, présidente du conseil. Elle est une dirigeante accomplie qui possède une excellente compréhension des questions en matière de santé et sécurité, de développement durable et de gouvernance, et elle fera bénéficier notre conseil de ses vastes connaissances. Je suis certaine que Mme Giardini contribuera d’emblée aux travaux du conseil, et tous les membres du conseil ont hâte de travailler avec elle ».

La nomination de Mme Giardini entrera en vigueur le 1er janvier 2021, ce qui portera à dix le nombre total de membres du conseil d’administration.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto.