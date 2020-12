December 01, 2020 11:40 ET

December 01, 2020 11:40 ET

Comme déjà annoncé dans le communiqué de presse sur les résultats Q3 2020, les Archives Nationales à Bruges ont été vendues, via la cession de 100% des actions de RAB Invest SA, à la société immobilière réglementée cotée QRF.

L’immeuble a été vendu au prix de € 20,6 millions, soit en ligne avec la dernière juste valeur estimée par les experts immobiliers indépendants, au 30/09/2020.

Michel Van Geyte, CEO : « Leasinvest est satisfaite de ce désinvestissement qui s’inscrit dans l’implémentation de notre stratégie, notamment, se focaliser sur nos compétences clés : des immeubles de bureaux bénéficiant d’une localisation excellente dans les districts centraux de Bruxelles et de Luxembourg, et des parcs retail au Grand-duché de Luxembourg et en Autriche ».

A propos de LEASINVEST REAL ESTATE SCA

Leasinvest Real Estate SCA est une Société Immobilière Réglementée Publique (SIRP), qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : des immeubles de retail et de bureaux au Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.

Au 30/09/2020, la juste valeur totale du portefeuille immobilier détenu en direct par Leasinvest s’élevait à € 1,12 milliard et était réparti dans le Grand-duché de Luxembourg (54%), la Belgique (30%) et l’Autriche (16%).

Leasinvest est en outre l’un des plus grands investisseurs immobiliers au Grand-duché de Luxembourg.

La SIRP est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d’environ € 463 millions (valeur au 1er décembre 2020).

