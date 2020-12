December 01, 2020 11:40 ET

Zoals reeds gemeld in het persbericht betreffende de resultaten Q3 2020, werd op heden het Rijksarchief te Brugge verkocht, via de overdracht van 100% van de aandelen van RAB Invest NV, aan de beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschap QRF.

Het gebouw werd verkocht aan € 20,6 miljoen, wat in lijn ligt met de door de onafhankelijke vastgoedexperten laatst geschatte reële waarde op 30/09/2020.

Michel Van Geyte, CEO: “Leasinvest is tevreden met deze desinvestering die past binnen de implementatie van onze strategie, nl. het focussen op onze kerncompetenties: uitstekend gelegen kantoorgebouwen in de centrale business districten van Brussel en Luxemburg, en retailparken in het Groothertogdom Luxemburg en Oostenrijk”.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op 30/09/2020 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,12 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (30%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 463 miljoen (waarde 01/12/2020).

