COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 1er décembre 2020 – 17:45

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Succès du refinancement d’actifs dans la division Conteneurs

Touax annonce le refinancement des lignes d’actifs de sa division Conteneurs pour un total de US$75 millions, contre US$60 millions précédemment, combinant un prêt à terme de US$37 millions et une ligne de crédit confirmée (RCF) de US$38 millions avec une maturité de deux ans. Afin d’accompagner la croissance, une option d’accordéon permettant de monter la ligne jusqu’à US$85 millions est prévue à la documentation.

Cette opération permet le refinancement du portefeuille d’actifs existants ainsi que le financement de futurs investissements. Touax Containers Asset Finance Ltd va ainsi poursuivre les investissements nécessaires à la croissance de ses activités, en particulier l’achat de matériel en propre pour leur mise en location.

Le financement est octroyé par ABN AMRO Bank N.V., ING Belgium SA / NV et NIBC Bank N.V.

Touax a été conseillé par Stephenson Harwood (Conseil Juridique).

“Nous sommes très satisfaits de la confiance renouvelée de nos banques ABN et NIBC et ravis qu’ING nous soutienne désormais aussi pour notre activité Conteneurs. Ce financement, dont le coût global a diminué, intervient dans un contexte de marché porteur et va nous permettre de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde. “ Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du Groupe.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

26 février 2021 : Produit des activités 2020

24 mars 2021 : Résultats annuels 2020 – Présentation SFAF

26 mars 2021 : Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe