Persbericht

Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 1 december 2020, 18:30 CET





In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert VGP door middel van een persbericht en op haar website het totaal kapitaal, het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten uiterlijk op het einde van elke maand waarin één van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie op 30 november 2020 (einde werkdag)

Totaal kapitaal: EUR 102.640.079,19 Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 20.583.050 Aantal effecten met dubbel stemrecht: 9.450.640 Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 30.033.690

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten verlenen volgestorte aandelen op naam die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven een dubbel stemrecht. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht. De methode die VGP gebruikt om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first out"), d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering zullen worden gebracht van zijn totaal aantal aandelen op naam indien hij aandelen aan een derde overdraagt. Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van VGP. Het is dus belangrijk dat VGP bij elke overdracht van aandelen op naam door de overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat VGP haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen op naam met dubbel stemrecht kan bijhouden.

Over VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,48 miljoen m2. De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP werd in 1998 opgericht als een familiebedrijf voor de ontwikkeling van vastgoed in Tsjechië en bezit en exploiteert vandaag met meer dan 230 medewerkers rechtstreeks en via haar joint ventures VGP European Logistics, VGP European Logistics 2 en VGP Park München activa in 12 Europese landen. Per juni 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,23 miljard en de onderneming had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1.079 miljoen. VGP is genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

