卑詩省溫哥華, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DOSarrest Internet Security 今天宣佈公司剛推出 C ybe r A ttack P reparation P latform（ 網絡攻擊準備平台，CAPP ） 的新版本。CAPP 是一個自助服務入口網站，讓客戶可以測試其原有的 DDoS 保護服務，或對負載下的網站軟件功能進行壓力測試。該服務擁有 50 多種不同類型的 DDoS 攻擊，最新版本是一個全新軟件構建的後端，可容納更大和更強的殭屍網絡及資源管理。



這個版本的 CAPP 具有一個全新易用的精靈，可幫助客戶同時對多個目標進行導航和啟動多個不同的攻擊。客戶界面也整合到 DOSarrest 的客戶入口網站及其所有其他網絡安全服務中。

現在可用的一些新攻擊包括：SSL 連接過載、GRE 協定洪泛、數據庫壓力測試、可變 ICMP 類型洪泛和進階 TCP Table 消耗、增強 HTTP 攻擊 - 能夠隨機分配使用者代理、URI、引薦來源及其他功能，全都採用大量同時連接。

DOSarrest 的技術總監 Jag Bains 評論說：「看到不同系統如何應對攻擊非常有趣；CAPP 不但向您展示受害者的流量，還向您展示受害者的流量回應。對目標進行的小攻擊實際上可以產生比目標大 500 倍的回應。」 Bains 補充說：「每次顧客使用服務時，他們都會學到新東西，有時是壞消息；但好消息是，這個只是測試。」

DOSarrest 行政總裁 Mark Teolis 表示：「幾乎所有新的攻擊和增強功能都是客戶在 2018 年首次推出服務的前幾年提供的反饋結果。客戶知道自己的資源不足或超額投入，而他們希望進行測試，以確保他們不會失敗。」

關於 DOSarrest Internet Security：

DOSarrest 於 2007 年在加拿大卑詩省溫哥華成立，為全球客戶提供服務，專門從事全面託管的雲端網絡安全服務，包括 網站的 DDoS 保護 、 網絡基礎設施保護 、 網絡應用程式防火牆 (WAF) 、 流量 分析儀 ，以及 CAPP 。