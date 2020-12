Les professionnels des réseaux sans fil pourront désormais concevoir rapidement et aisément des réseaux Wi-Fi 6 à destination des environnements répartis sur plusieurs niveaux.

COLORADO SPRINGS, Colo., 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly poursuit son engagement à soutenir les clients d'AirMagnet en publiant la version 10.1 de son logiciel Survey PRO. Cette nouvelle mouture introduit plusieurs améliorations au niveau des procédures d'installation et renforce la prise en charge des études actives réalisées avec une radio Wi-Fi 6 Intel, mais aussi, et surtout, elle facilite la conception de réseaux Wi-Fi 6 au sein d'environnements multi-étages en ajoutant un « outil de conseil » (Advisor Tool) au planificateur de niveaux d'AirMagnet.

« Les professionnels des réseaux Wi-Fi qui utilisent AirMagnet Survey PRO bénéficieront ainsi d'un moyen rapide et efficace pour concevoir des installations multi-étages », a déclaré Julio Petrovitch, responsable produit chez NetAlly. « Advisor Tool vous permet de spécifier plusieurs exigences de réseau Wi-Fi 6, puis de calculer automatiquement le positionnement optimal des bornes d'accès sur l'ensemble d'un bâtiment à plusieurs étages, en une seule étape ».

Plus tôt cette année, NetAlly a annoncé l'option AirMapperSiteSurvey sur les produits AirCheck G2 et EtherScope nXG en tant que mode de collecte de données préférentiel pour AirMagnet Survey PRO. Ces instruments portables permettent aux professionnels des réseaux Wi-Fi de réaliser une étude de site sans avoir besoin de transporter un ordinateur portable ni d'utiliser des clés matérielles ou des appareils filaires.

« Les premières versions d'AirMagnet Survey PRO fournies par NetAlly étaient centrées sur la prise en charge de nouvelles technologies supplémentaires telles que le Wi-Fi 6, ainsi que sur l'amélioration du déroulement des études sur site, en offrant une flexibilité inégalée pour la collecte et l'analyse des données grâce à l'interopérabilité entre AirMagnet Survey PRO, AirMapper et Link-Live », précise Julio Petrovitch. « Sur cette version, nous avons misé sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités à notre planificateur multi-étages et sur l'amélioration des procédures pour les utilisateurs, tant en termes de facilité pour réaliser une étude de site active avec un adaptateur Wi-Fi 6 Intel que pour accélérer l'installation et l'enregistrement du logiciel ».

Rick Murphy, expert certifié CWNE #10 et directeur de formation pour WiTS Wireless Training & Solutions, en convient : « Si la version 10.0 a été une mise à niveau majeure d'AirMagnet Survey PRO, la prochaine version 10.1 apporte des améliorations progressives, dont de nouveaux adaptateurs, de nouveaux modèles d'antenne et un outil de conseil plus intelligent pour la planification multi-étages. Durant mes essais, l'outil de conseil a constamment délivré une bonne séparation des canaux, y compris dans des conditions exigeantes. Il est formidable de voir cet engagement constant des équipes de NetAlly à améliorer Survey PRO. C'est vraiment appréciable ! ».

Ces nouvelles améliorations sont également disponibles sur d'autres produits AirMagnet, dont Survey Express, Survey on Demand et Planner. La couverture associée au programme d'assistance AllyCare™ de NetAlly fournit l'accès à cette dernière version du logiciel AirMagnet.

Pour tout complément d'information sur la gamme de produits AirMagnet de NetAlly, veuillez consulter le site https://www.netally.com/products/.

À propos de NetAlly

La gamme de solutions d'analyse et de test de réseaux de NetAlly® aide depuis des décennies les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels qu'EtherScope™ nXG, AirMagnet®, LinkRunner®, LinkSprinter®, AirCheck™ et bien d'autres encore, NetAlly simplifie les tests de réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts à distance. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels des réseaux à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com.

Contact : Dan Klimke, NetAlly

E-mail : marketing@netally.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92ff627c-24a6-410d-99a0-9842b515664f