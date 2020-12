MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce la nomination d’Eric Morisset au poste de chef du développement de la Société, à compter d’aujourd’hui, soit le 1er décembre 2020. Basé à Montréal, M. Morisset relèvera de François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental, et fera partie du comité de direction. Depuis 2018, la responsabilité du développement d’entreprise appartenait à Sam Bendavid, qui a été nommé plus tôt cette année au poste de vice-président principal, Revêtements spécialisés et Approvisionnement au sein de TC Emballages Transcontinental.



M. Morisset sera responsable de la stratégie de fusions et acquisitions de la Société et de tous les aspects des acquisitions, des ventes d’actifs et des partenariats, et chapeautera aussi la stratégie de l’entreprise. « Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Eric Morisset à titre de chef du développement à un moment où, grâce à notre solide situation financière, nous sommes bien positionnés pour saisir des occasions de croissance par des acquisitions stratégiques et ciblées, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Eric est un haut dirigeant accompli et passionné par le développement et la croissance d’entreprises. Il se joint à nous avec un bagage exceptionnel et une vaste expérience en matière de fusions et acquisitions et de marchés des capitaux. »

M. Morisset a obtenu son baccalauréat en commerce à HEC Montréal, il est CPA, CA et détient une maîtrise en administration des affaires de l’INSEAD en France. Il s'est joint à Marchés des capitaux CIBC en 1994 et a occupé le poste de directeur général, Banque d’affaires, de 2002 à 2006. Il est ensuite passé à la Banque TD où, entre 2006 et 2017, il a occupé le poste de directeur général et chef de groupe, Banque d’affaires Québec, Valeurs mobilières TD. Entre 2013 et 2015, Eric a également dirigé le groupe newyorkais de Papier, emballage et produits forestiers de Valeurs Mobilières TD. Eric a occupé le poste de président délégué, Direction du Québec, au cours des six dernières années de sa carrière à la Banque TD. Jusqu’en avril de cette année, il était chef de la direction, Développement des affaires et corporatif, Groupe Cirque du Soleil.

« TC Transcontinental est une entreprise familiale formidable, a déclaré Eric Morisset. Je sais qu’elle a les bonnes personnes et les bonnes valeurs pour poursuivre sa croissance dans les années à venir. Je suis heureux et honoré de me joindre à une équipe d'un tel calibre et je suis ravi de me lancer dans cette nouvelle et prometteuse aventure professionnelle. »

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.