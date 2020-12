TORONTO, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV: DCMC; OTCQB: DRCMF) a publié ses états financiers et son rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 sur SEDAR.



De plus, la Société annonce qu'elle a retenu les services d'Alpha Bronze, LLC. (« Alpha Bronze ») pour fournir certains services de relations avec les investisseurs aux États-Unis. Selon les termes de l'entente, Doré Copper versera à Alpha Bronze des honoraires mensuels de 5 500 $US pour une période de 12 mois. Alpha Bronze recevra également 150 000 options d'achat d'actions (les « Options ») d'une durée de deux ans, dont 25 % seront acquises après trois, six, neuf et douze mois. Au moment de la publication de ce communiqué de presse, ni Alpha Bronze ni ses dirigeants n'avaient de participation directe ou indirecte dans les titres de Doré Copper.

La Société procède également à l'émission de 85 000 options d'achat d'actions supplémentaires à un prestataire de services.

Le prix d'exercice des Options sera fixé au cours de clôture de l'action de la Société le 1er décembre 2020.

À propos de Doré Copper

Doré Copper Mining Corp. est une société d'exploration et de développement de cuivre-or située dans la région de Chibougamau au Québec, Canada. Doré Copper a consolidé un vaste portefeuille de propriétés dans le prolifique camp minier du Lac Doré/Chibougamau, qui a produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 3,2 M d’onces d'or. De plus, la Société a acquis une option sur la mine d'or à haute teneur Joe Mann (production de 1,17 M d’onces à 8,26 g/t Au). Le portefeuille de propriétés comprend 12 anciennes mines productrices, des gisements et des zones cibles de ressources dans un rayon de 60 kilomètres autour de l'usine Copper Rand de la Société d'une capacité de 2 700 tpj.

L'objectif de la Société est de créer une exploitation rentable en étoile avec ses actifs de cuivre-or à haute teneur. La Société se concentre actuellement sur l’accroissement des ressources minérales et sur le redéveloppement des gisements à haute teneur de Corner Bay (Cu-Au), Cedar Bay (Au-Cu), Joe Mann (Au) et Copper Rand (Au-Cu). Le programme de forage de 35 000 mètres entièrement financé par la Société pour 2020 et début 2021 devrait permettre d'actualiser les estimations des ressources minérales et de réaliser une évaluation économique préliminaire (EEP) en 2021.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Laurie Gaborit

Vice-présidente, relations avec les investisseurs

Téléphone : (416) 219-2049

Courriel : lgaborit@dorecopper.com

