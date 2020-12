QUÉBEC, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer sa participation à l’événement Sensor & IoT Virtual World Week, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020.



Cet événement, diffusé en direct, constitue un forum passionnant qui permet aux délégués d’interagir et d’apprendre de leaders de la technologie et de l’innovation du monde entier par le biais de conférences, de sessions de groupe et de tables rondes.

« Nous avons hâte de nous joindre à l’événement Sensor & IoT Week tant à titre de conférencier que d’exposant afin de partager nos réflexions, de collaborer, et d’échanger des idées et des concepts qui façonneront l’avenir de cette industrie », a déclaré Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech. « Dans l’étude de cas, je présenterai comment les différentes modalités de détection permettent d’optimiser la détection des objets et des événements (concept OEDR), et le rôle essentiel d’une solution de fusion de données de capteurs et de perception pour générer les données exploitables, de haute qualité, nécessaires au fonctionnement des véhicules autonomes », a conclu M. Olivier.

Participation de LeddarTech (en anglais) :

Du 7 au 11 décembre : le stand d’exposition virtuel de LeddarTech propose les différentes solutions de détection offertes, y compris le LeddarVision™ pour les applications ADAS et AD. Des représentants techniques seront disponibles en ligne tout au long de l’événement pour répondre aux questions des délégués.

« Cet événement est le dernier d’une liste impressionnante d’événements cette année pour LeddarTech : nous nous sommes en effet impliqués activement dans plus de trente événements virtuels et en présentiel, y compris un nombre record de webinaires internationaux », a mentionné Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux chez LeddarTech. « La tenue d’événements virtuels plutôt que physiques a permis à LeddarTech d’entrer en contact avec de nombreux nouveaux clients et partenaires, et nous continuerons sur cette lancée en 2021 », a conclu M. Aitken.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan en matière de plateformes de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques touchant la détection et la perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection polyvalentes pour niveau d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.