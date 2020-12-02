魁北克市, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业LeddarTech ®欣然地宣布参加2020年12月7-11日举行的本年度 传感器和物联网虚拟世界周 活动。



这次流媒体直播活动为代表们提供了一个令人兴奋的论坛，让他们可以通过主题活动、小组会议和圆桌讨论，与全球各地的技术和创新领导者互动并向他们取经。

“我们期待着加入传感器和物联网周，并以演讲者和参展商的身份分享我们的见解、达成合作以及交流塑造这一行业未来的想法和概念。”LeddarTech首席技术官Pierre Olivier表示， “在案例研究中，我将介绍不同的传感模式如何促进对象和事件检测和响应（OEDR），以及传感器融合和感知堆栈对于提供自动驾驶汽车性能所需的高质量、可操作数据如何至关重要，”Olivier先生总结道。

LeddarTech将参与以下活动：

欧洲中部时间12月7日下午2:10至下午2:30： LeddarTech首席技术官Pierre Olivier题为“ 自动驾驶传感模式和可操作数据 ”的主旨案例研究

LeddarTech首席技术官Pierre Olivier题为“ ”的主旨案例研究 欧洲中部时间12月11日下午2:10至下午2:40： 与LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy以及其他智能城市专家的小组讨论“ 新冠疫情对智能城市战略和发展的影响——未来将会如何？ ”。

12月7-11日：LeddarTech虚拟展位展示其提供的各种传感解决方案，包括面向ADAS和AD应用的 LeddarVision ™。整个活动期间将有技术代表提供在线咨询，回答代表提出的问题。

“这次活动是LeddarTech今年令人印象深刻的活动系列的最近的一次，我们已积极参与了超过30场数字和现场活动，包括创纪录次数的国际网络研讨会，” LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示。“从实体活动向数字活动的转变使LeddarTech得以与许多新客户和合作伙伴建立联系，我们将在 2021年继续扩大这一势头 。”Aitken先生总结道。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

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联系人：

LeddarTech Inc.传播与产品管理部全球营销副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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