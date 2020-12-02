魁北克市, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5 級 ADAS 及 AD 感應技術的全球領導者 LeddarTech ® 欣然宣佈其參與了於 2020 年 12 月 7 日至 11 日 舉行的「感應器與物聯網虛擬世界週」(Sensor & IoT Virtual World Week) 活動。



此次現場直播活動為與會代表提供了一個激動人心的論壇，可以透過主題活動、小組會議及圓桌討論與全球的技術及創新領導者互動及向其學習。

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 表示：「我們期待以演講者及參展商的身份參加「感應器與物聯網虛擬世界週」，以分享我們的見解、進行協作並交流塑造行業未來的想法及概念。」 Olivier 先生總括說：「在案例研究中，我將介紹不同的感應方式如何對物體及事件檢測與響應 (OEDR) 作出貢獻，以及感應器融合及感知堆棧對提供自動駕駛汽車性能所需的高品質、可採取行動的數據至關重要。」

LeddarTech 參與以下活動：

12 月 7 日下午 2:10 至 2:30 （中歐時間）： LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 的主題案例研究，標題為「 自動駕駛的感應模式及可採取行動的數據 」(Sensing Modalities and Actionable Data for Automated Driving)

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 的主題案例研究，標題為「 」(Sensing Modalities and Actionable Data for Automated Driving) 12 月 11 日下午 2:10 至 2:40 （中歐時間）：小組會議「 2019 冠狀病毒病對智慧城市策略及發展的影響 - 未來將如何發展？ 」(The Impact of COVID-19 on Smart City Strategies and Developments – What Does the Future Hold?)，講者包括 LeddarTech 總裁及營運總監 Frantz Saintellemy 及其他智慧城市專家

12 月 7-11 日：LeddarTech 虛擬展覽攤位展示提供各種感應解決方案，包括用於 ADAS 及 AD 應用程式的 LeddarVision ™。在整個活動期間，網上會有技術代表隨時回答參與者的詢問。

LeddarTech 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken 表示：「該活動標誌著 LeddarTech 今年令人刮目相看活動的最新清單，因為我們一直活躍參與了三十多場數碼及現場活動，其中包括創紀錄數量的國際網絡研討會。」 Aitken 先生總括說：「從物理事件到數碼事件的過渡使 LeddarTech 與許多新客戶及合作夥伴建立了聯繫，我們將於 2021 年 在這一勢頭基礎上繼續發展。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

電郵：daniel.aitken@leddartech.com

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