December 02, 2020 02:50 ET

Lehdistötiedote 2.12.2020

Nordnet Suomen yli 60 rahastoyhtiön rahastovalikoima laajenee, kun pohjoismaiden parhaan varainhoitajan Aktian rahastot tulevat Nordnetin yli 350 000 suomalaisen asiakkaan saataville. Samalla myös Nordnetin asiakkaille Ruotsissa avautuu mahdollisuus sijoittaa Aktian rahastoihin.



Aktia on solminut rahastojen jakelusopimuksen Nordnetin kanssa. Jatkossa Nordnetin asiakkaat voivat sijoittaa kymmeneen Aktian rahastoon. Rahastoihin sisältyvät muun muassa pienyhtiörahastot Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Nordic Small Cap ja Aktia Europe Small Cap.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Aktian varainhoito on vuodesta toiseen kerännyt palkintoja sekä kansainvälisissä että kotimaisissa vertailuissa.



− Olemme iloisia, että Aktia valitsi Nordnetin kumppanikseen. Aktia tarjoaa tutkitusti Pohjoismaiden parasta varainhoitoa, joka tunnetaan erityisesti menestyneestä korkovarainhoidosta. Aktian rahastot nousevat myös kärkeen, kun verrataan eri rahastoyhtiöiden rahastojen saamia Morningstar-luokituksia Suomessa. Asiakkaamme pääsevät nyt helposti käsiksi menestyneisiin rahastoihin ja jo pienillä summilla, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Nordnetin yli 350 000 suomalaisesta asiakkaasta yli 164 000:lla on rahastoja. Keskimääräinen rahastokuukausisäästäjä sijoittaa rahastoihin vajaat 150 euroa kuukaudessa. Rahastoasiakkaan keskiomistus on 4 000 €.

− Rahastojemme kautta Nordnetin asiakkailla on käytössä Aktian huippuosaaminen ja markkinoiden parhaat sijoitusmahdollisuudet. Tarjoamme maailmanluokan aktiivista salkunhoito-osaamista. Jatkuvan kilpailumenestyksen takana on vuosien johdonmukainen työ, joka näkyy ennen kaikkea sijoitusten kehityksessä, sanoo Aktian varainhoidosta vastaava johtaja Niina Bergring.

Aktian pienyhtiörahastojen salkunhoitajina toimivat Jan Brännback, Janne Lähdesmäki, Janna Haahtela, Anders Thylin, Andreas Bergman ja Sami Räsänen.

Nordnet ei peri rahastoista merkintä- tai lunastuspalkkioita. Minimisijoitus rahastoihin on 15 eur/merkintä. Aktian rahastoja voi merkitä Nordnetin kautta 2.12.2020 alkaen. www.nordnet.fi/fi/aktia

Lisätietoja antavat:

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi

Niina Bergring, Aktian varainhoidosta vastaava johtaja

+358 40 822 1514, niina.bergring@aktia.fi

Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com

Nordnet on digitaalinen pankki säästäjille ja sijoittajille. Toimimme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tarjoamme asiakkaillemme käyttäjäystävällisen palvelun, laajan valikoiman sijoituskohteita ja edulliset hinnat säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Tutustu meihin tarkemmin: www.nordnet.fi, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no ja www.nordnet.dk.