TORONTO, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax a annoncé que Sue Hutchison sera la nouvelle dirigeante des activités canadiennes de l’entreprise. Madame Hutchison s’est jointe à l’équipe Equifax comme nouvelle présidente de la région du Canada le 30 novembre.



« Sue possède une solide expertise dans les secteurs des prêts et des paiements numériques grâce à ses connaissances en technologie financière et sur le plan des services financiers », a déclaré John Hartman, président d’Equifax International. « L’ampleur de ses connaissances dans les domaines du commerce, des ventes, des stratégies et de l’exploitation sera essentielle pour nous alors que nous mettons l’accent sur la croissance et réalisons notre vision pour la nouvelle Equifax. Je suis enthousiasmé par le leadership reconnu et les solides connaissances générales de l’écosystème bancaire canadien et des services financiers que Sue apporte à Equifax. »

Avant de travailler à Equifax, Madame Hutchison occupait le poste vice-présidente directrice, produits, secteur numérique et nouveaux paiement chez Mastercard, où elle a dirigé la stratégie des produits pour le développement de leur portefeuille, qui incluait des solutions en matière de fraude, de paiements multimodaux, de cyberespace et d’intelligence. Elle a également occupé des postes dans les équipes de haute direction chez Payments Canada, D+H Corporate (désormais Finastra), HSBC et Bank of America. Madame Hutchison a obtenu son baccalauréat en finances et commerce international de l’Université de Guelph, et son M.B.A. de l’école de gestion Schulich à l’Université York.

De plus, Madame Hutchison est membre du conseil d’administration de Home Capital Group, elle siège au conseil consultatif de Women in Payments et a siégé au conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, de la BC Women’s Hospital Foundation et de Conservation de la nature Canada.

