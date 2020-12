December 02, 2020 07:52 ET

December 02, 2020 07:52 ET



Aspo Oyj

Pörssitiedote

2.12.2020 klo 14:52





Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus Aspoa koskevan omistusosuuden muutoksesta



AEV Capital Holding Oy on ilmoittanut, että yhtiön osuus Aspo Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt kymmenen prosenttia (10 %). Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:



1) Yhtiön nimi: Aspo Oyj (Y-tunnus 1547798-7)



2) Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 1.12.2020



3) Tarkka osuus Aspo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:



Nyt saadun ilmoituksen mukaan AEV Capital Holding Oy omistaa Aspo Oyj:n osakkeita seuraavasti:



Kappalemäärä: 3 160 935 kappaletta

Osuus osakepääomasta: 10,06 %

Osuus äänimäärästä: 10,06 %



Aspo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 31 419 779 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 31 419 779 kappaletta.



4) Osakkeenomistajan täydellinen nimi: AEV Capital Holding Oy.



5) Lisätiedot: Osakkeiden siirto on tehty suvun sisäisenä järjestelynä henkilöomistajilta Vehmaksen suvun kokonaan omistamaan yhtiöön.



ASPO OYJ



Aki Ojanen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Arto Meitsalo, talousjohtaja Aspo Oyj, +358 9 521 4020, arto.meitsalo@aspo.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi





Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.