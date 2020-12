OTTAWA, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ACEI est fière d’annoncer que 32 ans après l'enregistrement du premier domaine .CA, l'organisation gère maintenant plus de 3 millions domaines .CA.



Alors que la société canadienne passe au numérique en pleine pandémie de COVID-19, les domaines .CA ont connu une croissance phénoménale, puisque l'image de marque de votre site Web canadien n’a jamais eu autant de valeur.

Les Canadiens cherchent plus que jamais à venir en aide aux entreprises, aux fabricants, aux causes et aux créateurs locaux, alors qu’il n’a jamais été aussi évident que .CA est synonyme de Canada.

Qu’il s’agisse de bestbacon.ca, de thenextsip.ca ou d’artwrk.ca, les Canadiens démarrent des petites entreprises et adhèrent au commerce électronique plus que jamais.

Faits importants

Le 30 novembre 2020, l’ACEI enregistrait son trois millionième domaine .CA, 20 ans jour pour jour après que la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) ait confié le registre des domaines .CA à l’organisation.

Le premier nom de domaine .CA a été enregistré le 12 janvier 1998 par l'Université de l’Île-du-Prince-Édouard, soit upei.ca. À l’époque, le registre .CA était administré par John Demco de l'Université de la Colombie-Britannique.

Les enregistrements .CA sont en hausse de près de 34 pour cent par rapport à l’an dernier, alors que les sociétés pratiquent le commerce électronique, que les entreprises adoptent des modèles de services en ligne et que les Canadiens exploitent le pouvoir des plates-formes numériques.

Cette croissance phénoménale permet au registre .CA de redistribuer chaque année plus de 1 million de dollars dans le cadre de notre Programme d’investissement communautaire visant à soutenir l'Internet au Canada.

.CA a récemment lancé sa plus récente campagne de publicité radiodiffusée mettant en vedette l’Escouade du domaine qui poursuit sa mission visant à faire connaître la valeur du .CA aux entreprises canadiennes.

L’ACEI annonçait récemment qu’elle allait participer au programme shopHERE de Digital Main Street piloté par Google, qui aide les petites entreprises indépendantes et les artistes à se convertir au numérique en pleine pandémie de COVID-19 et à adopter la vente en ligne.

Sept Canadiens sur dix préfèrent appuyer les entreprises canadiennes lorsqu’ils en ont la possibilité. Un nom de domaine .CA représente le moyen le plus rapide et le plus facile de démontrer que votre entreprise est canadienne et en ligne.

S’occupant de gérer 3 millions de domaines, .CA est le douzième domaine de premier niveau de code de pays en importance au monde.

Citations des membres de la haute direction

‘À titre d’intendants du registre des domaines .CA, il est de notre responsabilité non seulement d’offrir une plate-forme numérique à la fois stable et sécuritaire, mais également d’en faire la promotion auprès de tous les Canadiens. Nous sommes fiers des efforts que nous avons déployés pour que le registre .CA atteigne le nombre de 3 millions de domaines et nous sommes ravis de constater le nombre incroyable de Canadiens qui confient leurs entreprises, leurs marques et leur avenir à .CA. »

Byron Holland, président et chef de la direction, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet



« En cette saison des Fêtes, il est plus important que jamais d’aider les entreprises locales et les Canadiens reconnaissent immédiatement .CA comme étant synonyme de Canada. Alors que 3 millions de domaines sont enregistrés, nous sommes fiers d’avoir gagné la confiance de centaines de milliers d'entreprises qui ont opté pour .CA afin de représenter leur marque en ligne. »

Paul Sarkozy, chef de division .CA, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet



Ressources additionnelles

À propos de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l’ACEI conçoit des technologies et des services – tels que D-Zone DNS Firewall et son Bouclier canadien – qui contribuent à l’atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

