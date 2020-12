QUÉBEC, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’elle tiendra son assemblée générale et annuelle des actionnaires, le mardi 8 décembre prochain à 10h00 HNE.



Cette année, pour faire face de manière prudente et proactive à la pandémie actuelle, et pour limiter les risques d’atteinte à la santé et la sécurité de nos communautés, actionnaires, employés et autres parties prenantes, l’assemblée se tiendra dans un format virtuel seulement. Les actionnaires ne pourront donc pas assister en personne à l’assemblée. Une assemblée en format virtuel donne à tous les actionnaires de la Société une chance égale de participer et de voter à l’assemblée, indépendamment de leur emplacement géographique et des contraintes ou circonstances particulières auxquelles ils pourraient être confrontés en raison de la COVID-19.

Lisa Henthorne, présidente du conseil, et Frédéric Dugré, président et chef de la direction, invitent cordialement les actionnaires et autres parties intéressées à participer, en ligne, à l’assemblée générale et annuelle des actionnaires, en se connectant à l’adresse suivante: https://web.lumiagm.com/430948235 . Toute la documentation relative à l’assemblée générale et annuelle des actionnaires se retrouve dans la section Investisseurs du site Internet de la Société. Au cours de cette assemblée, la direction présentera les grandes lignes et les axes de croissance du nouveau plan stratégique de la Société pour les trois prochaines années.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

