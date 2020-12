Detecção de vida (liveness), anti-spoofing e a forte precisão de reconhecimento do SAFR para rostos com máscara tornam a solução de acesso seguro sem toque otimizada para desempenho no mundo real



SEATTLE, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Setelsa Security , uma empresa do Grupo Amper, especializada há 30 anos no setor de sistemas de controle de tempo e presença, escolheu o SAFR da RealNetworks , Inc. (NASDAQ: RNWK) para fornecer biometria facial para seus clientes no Reino Unido, Espanha, Portugal, México e Argentina. A integração do reconhecimento facial SAFR aprimorará as soluções de acesso seguro da Setelsa, permitindo que os clientes implementem autenticação baseada em face sem toque.



“SAFR da RealNetworks é uma solução biométrica extremamente sólida, enxuta e de alto desempenho que nos traz não apenas o reconhecimento facial, mas também inovações, como detecção de máscara. A forte ética do SAFR no desenvolvimento e uso de sua tecnologia biométrica a torna uma parceira perfeita para Setelsa e nosso portfólio de clientes seletivos”, disse Sergio Gomez, CEO da Setelsa Security.

A parceria integra a tecnologia de visão computacional baseada em IA do SAFR - detecção de rosto, reconhecimento de rosto e detecção de máscara - nas soluções de acesso seguro líder de mercado da Setelsa. O acesso seguro com base na face tem muitas vantagens sobre os métodos tradicionais de autenticação realizados através de cartão ou senha e sobre biometria alternativa, como autorização de impressão digital. A precisão líder de reconhecimento do SAFR para rostos com máscaras, agora é superior a 98,85% e garante que os indivíduos não precisem remover os EPI´s para serem reconhecidos em um ponto de acesso seguro.

“Uma pesquisa recente para melhorar a função liveness - incluindo a capacidade de detectar tentativas fraudulentas de falsificar identidades e emitir alertas em tempo real - fortaleceu a prontidão do SAFR para implantações de acesso seguro no mundo real. Este desenvolvimento se deve em parte a uma bolsa de pesquisa concedida à RealNetworks pela Força Aérea dos Estados Unidos”, disse Eric Hess, Diretor Sênior de Gerenciamento de Produto, da RealNetworks.

Inicialmente visando casos de uso de controle de acesso físico e lógico, a detecção liveness do SAFR (também conhecida como detecção de vivacidade ou spoofing) funciona em fluxos de vídeo RGB de uma ampla gama de tipos de câmeras COTS, incluindo - vigilância baseada em IP, webcams USB e câmeras incorporadas em dispositivos, incluindo caixas eletrônicos, máquinas caça-níqueis, smartphones e tablets. O SAFR pode detectar tentativas de falsificação, incluindo rostos impressos em papel e exibidos como imagens estáticas ou vídeo em dispositivos digitais. Juntamente com os recursos de alerta do SAFR, as tentativas de invasão podem ser negadas e a equipe de segurança alertada sobre tentativas fraudulentas de invasão em tempo real.

O foco inicial da parceria SAFR e Setelsa será a implantação da solução de controle de acesso combinado em vários locais para um cliente de destaque no setor bancário - uma indústria na vanguarda da tecnologia de segurança. A ideia é seguir com a expansão do acesso seguro baseado em face em outros setores onde a Setelsa tem uma forte base de clientes.

“A combinação da visão computacional de alto desempenho do SAFR com a tecnologia de controle de acesso líder de Setelsa resultou em uma oferta verdadeiramente melhor para os clientes da Setelsa em bancos, varejo e muitos outros setores”, disse Jose Larrucea, VP Sênior de Vendas Internacionais do SAFR. “O controle de acesso sem toque que pode autenticar com precisão os usuários que usam EPI´s é uma virada de jogo e esse recurso permanecerá útil mesmo após a pandemia.”

Saiba mais sobre o acesso seguro com base no rosto e sem toque do SAFR: https://safrbrasil.com/acessoseguro

Sobre SETELSA

Setelsa (http://setelsa.net/) é fornecedora de soluções de segurança personalizadas há mais de 30 anos. Especialista em segurança global, flexível e inteligente para edifícios e infraestrutura, pesquisa, desenvolve e fabrica seus próprios produtos - hardware e software. Sua equipe de engenheiros e desenvolvedores permite adaptar suas soluções - controle de acesso, PSIM, tempo de atendimento e sistemas de agendamento de reuniões - para os requisitos do cliente, garantindo que possam atender todas as suas necessidades. A Setelsa Security é conhecida por seu grau de comprometimento, confiabilidade e inovação, o que os torna uma das empresas líderes de segurança do mundo.

Sobre SAFR

SAFR (www.safrbrasil.com) é a plataforma de reconhecimento facial mais avançada do mundo para inteligência de vídeo ao vivo. Aproveita o poder da IA para ajudar o mundo a voltar ao trabalho. Quer seja usado para contagem de ocupação, detecção de máscara facial ou controle de entrada sem toque, o SAFR pode ser implantado no local, na nuvem ou com um VMS. O SAFR melhora a segurança, aumenta a consciência situacional e oferece percepções que melhoram a eficiência operacional e protegem a saúde e a segurança das pessoas em todos os lugares.

