TORONTO, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magnet, une plateforme d’innovation socionumérique qui relie les Canadiens à des possibilités, permet aux employeurs et aux étudiants de s’associer. Magnet est l’un des partenaires qui administre le Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ) du gouvernement du Canada, lequel subventionne des expériences d’apprentissage en milieu de travail pour des étudiants de niveau postsecondaire au sein de petites et moyennes entreprises d’un bout à l’autre du Canada, incluant en Ontario.



Dans le cadre de la reprise économique du Canada et dans le but de demeurer concurrentielles dans le contexte de la COVID-19, les entreprises auront besoin de talents possédant de l’expérience concrète et des compétences qui seront pertinentes dans l’avenir. Selon le Conference Board of Canada, l’un des moyens les plus prometteurs d’y arriver est d’accroître l’accès à l’apprentissage en milieu de travail. Le PSPÉ offre une belle occasion aux employeurs de travailler avec de jeunes talents tout en compensant une partie de leurs coûts. Les étudiants, quant à eux, bénéficient d’une expérience de travail rémunérée dans un domaine pertinent.

Par l’entremise d’ Outcome Campus Connect , créé en partenariat avec Orbis Communications, Magnet donne accès à toute une gamme de programmes de stages dans tous les secteurs et domaines d’études. Les étudiants dont le programme d’études comporte un volet coop ou d’apprentissage en milieu de travail peuvent se servir d’Outcome Campus Connect pour trouver une expérience professionnelle rémunérée, ce qui leur confèrera un avantage unique une fois qu’ils auront obtenu leur diplôme.

« Notre objectif est, d’une part, d’appuyer les étudiants qui recherchent une possibilité d’apprentissage par l’expérience de qualité et, d’autre part, d’aider les employeurs à trouver le bon étudiant », affirme Mark Patterson, directeur général de Magnet. « La subvention salariale offerte dans le cadre de notre partenariat avec le PSPÉ est l’avantage supplémentaire dont les entreprises ont besoin en ce moment. »

Grâce à Magnet et Outcome Campus Connect, les employeurs peuvent s’inscrire, obtenir une préapprobation de financement et afficher une offre d’emploi. En publiant des offres d’emploi avec Outcome Campus Connect, les employeurs peuvent atteindre les étudiants par l’entremise des babillards d’emplois des universités et collèges d’un bout à l’autre du Canada et même cibler des établissements, des programmes et des régions géographiques spécifiques. Financé par le gouvernement du Canada, le PSPÉ permet aux employeurs admissibles de recevoir un remboursement de jusqu’à 75 % du salaire versé (jusqu’à un maximum de 7 500 $) par stage.

« Une reprise économique robuste repose sur la capacité de nos étudiants et de nos jeunes à obtenir l’éducation, la formation et l’expérience professionnelle nécessaires », a déclaré Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. « Les partenaires comme Magnet qui travailleront avec des employeurs partout au Canada, y compris en Ontario, pour offrir aux étudiants de niveau postsecondaire des possibilités de stages de qualité contribueront grandement à assurer que les étudiants se sentent prêts et confiants à démarrer leur carrière en force après avoir obtenu leur diplôme. Le gouvernement du Canada est fier de pouvoir appuyer des projets de grande envergure comme celui-ci par l’entremise du Programme de stages pratiques pour étudiants. »

Les stages peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Magnet détient 1 500 stages réservés pour les employeurs du milieu de la santé du Canada.

Renseignements sur le financement : https://swpp.magnet.today/fr

Inscription des employeurs : https://campusconnect.magnet.today/fr

Inscription des étudiants : https://outcomecampusconnect.ca

LinkedIn : MagnetToday | Twitter : @MagnetToday | Facebook : MagnetToday

À propos de Magnet :

Magnet est une plateforme d’innovation socionumérique fondée à l’Université Ryerson. Par le biais du réseau Magnet, notre mission est d’accélérer la croissance économique inclusive au Canada en développant les carrières, les entreprises et les communautés.

Le réseau Magnet réunit tous les intervenants qui visent à favoriser la croissance et les débouchés économiques, et comprend des partenaires communautaires, des employeurs, des babillards d’emplois d’établissements postsecondaires et des chercheurs d’emploi d’un bout à l’autre du Canada. La technologie de jumelage intelligent de Magnet relie les chercheurs d’emploi à des possibilités de carrière et aide les entreprises à trouver des possibilités de croissance pertinentes, au bon moment.

Née d’un partenariat entre Magnet et Orbis Communications, Outcome Campus Connect est la plus grande plateforme de recrutement postsecondaire en ligne au Canada.

