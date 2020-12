MEDELLIN, COLÔMBIA, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (TSX: NVEI e NVEI.U), o parceiro de tecnologia de pagamentos de marcas em franca expansão, orgulha-se de anunciar um acordo com a Wplay, pioneira de jogos online na América Latina. A Nuvei fornecerá a plataforma e a tecnologia de aquisições para as operações de pagamento colombianas da Wplay e impulsionar ainda mais sua expansão em toda a América Latina.



Responsável por quase metade de todas as receitas de jogos online na Colômbia, a Wplay integrou o Cashier da Nuvei. Proporcionando acesso a mais de 450 métodos de pagamento alternativos, ele permite que a Wplay ofereça as opções mais populares entre os jogadores locais e reforce a aquisição e retenção de jogadores com pagamentos mais rápidos e homogêneos, proporcionando ao mesmo tempo uma experiência de usuário sem problemas. A integração também permite que a Wplay se beneficie dos serviços de valor agregado da Empresa, incluindo soluções de prevenção de fraudes e gerenciamento de riscos, através de uma única conexão.

A Wplay oferece uma ampla gama de serviços de apostas na sua plataforma, incluindo jogos de cassino, apostas em eventos mundiais e uma carteira de apostas de mais de 50 esportes tradicionais. Como resultado do acordo, os usuários desses diversos serviços depositarão e retirarão seus fundos através da Cashier, um produto que reflete a vasta experiência da Nuvei na indústria iGaming em todo o mundo. Além das marcas Visa e Mastercard, os usuários podem aproveitar o amplo portfólio de métodos alternativos da Empresa, que incluem PSE, Efecty, Baloto. Os usuários da Wplay também se beneficiarão da funcionalidade de pagamento em tempo real da Empresa para financiamento instantâneo.

“O Cashier da Nuvei provou converter mais, aumentar as taxas de aceitação e simplificar os depósitos e pagamentos. Ao aceitar cartões de débito e crédito locais, além de opções de pagamento alternativas locais, a Wplay pode fornecer aos seus usuários acesso simples ao seu método de pagamento preferido", disse Yuval Ziv, diretor administrativo de pagamentos digitais da Nuvei. “Além disso, nossas soluções incluídas de gerenciamento de riscos e recursos embutidos de eKYC para integração rápida de jogadores permitem que a Wplay maximize a receita, minimizando possíveis fraudes.”

O mercado global de jogos de azar regulado online tem tido um aumento significativo nos últimos anos, a uma taxa de mais de dez por cento ao ano. As operadoras na América Latina em particular estão tendo um rápido aumento no volume. Relatório de pesquisa da KPMG indica que o segmento já tem o valor de mais de US $ 2,1 bilhões. A robusta plataforma e expertise da indústria da Nuvei são fatores essenciais para o preparo da Wplay para capitalizar ainda mais o crescimento explosivo do segmento em toda a América Latina.

"Este acordo com a Nuvei nos ajudará a manter a segurança e a facilidade de uso da nossa plataforma à medida que avançamos, mantendo o nível de serviço que nossos clientes esperam”, disse Julio César Tamayo, presidente da Wplay. "Agora que estamos trabalhando com um parceiro de pagamento reconhecido globalmente e que também pode adaptar seu serviço às necessidades do nosso mercado local, estamos mais confiantes do que nunca quanto ao nosso futuro.”

Fundada em 2017, a Wplay foi a primeira empresa a receber uma licença do regulador de jogos da Colômbia, Coljuegos, e hoje possui mais de 1.600.000 usuários no país – quase metade de todo o mercado. Com 7.000 pontos de venda em toda a Colômbia e acordos de patrocínio com oito equipes de futebol da Liga Águila e da seleção olímpica nacional, a marca da empresa é reconhecida por 35 milhões de torcedores em todo o país.

Sobre a Nuvei

Somos a Nuvei, parceira de tecnologia de pagamentos de marcas em franca expansão. Fornecemos a inteligência e a tecnologia que as empresas precisam para ter sucesso local e em todo o mundo, por meio da integração que permitirá um avanço maior e mais rápido. Unindo a tecnologia de pagamento com a consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece conexões diretas com todos os principais sistemas de cartões de pagamento em todo o mundo, dá suporte a mais de 450 métodos de pagamento locais e alternativos e 150 moedas. Nosso objetivo é fazer do nosso mundo um mercado local. Saiba mais em www.nuvei.com .

Sobre a Wplay

A WPlay.co é uma empresa do setor de jogos de azar que surgiu da visão do grupo corporativo AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S. É a primeira empresa na Colômbia a obter autorização da Coljuegos sob o contrato nº C1422 de 2017 para operação de apostas esportivas na Internet. É uma empresa 100% colombiana, com pessoas e empresas que estão neste setor há mais de 20 anos e que hoje buscam contribuir para a consolidação das apostas na internet na Colômbia.

Informação de Previsão

Este comunicado de imprensa contém “informações prospectivas” na acepção das leis de títulos aplicáveis, incluindo declarações sobre a relação do fornecedor de tecnologia da Nuvei com a Wplay. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais fora do controle da Empresa, que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, os descritos nos “Fatores de Risco” no prospecto de preparação suplementar da Nuvei de 16 de setembro de 2020. As informações prospectivas são baseadas nas convicções e suposições da administração, e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você não deve colocar muito peso nessas informações, uma vez que os resultados reais podem ser diferentes das informações prospectivas. Salvo observação no texto ou indicação em contrário no contexto, as informações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são válidas a partir da data deste comunicado de imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

Contato:

Relações com Investidores

NuveiIR@icrinc.com