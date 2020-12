Corporation Aurifère Opus One Inc.

MONTRÉAL, 02 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) («Opus One Gold Corp.» ou la «Société»), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité à des endroits accessibles par route, publie une mise-à-jour de ses activités d’exploration.



Opus One Gold Corp contrôle un vaste territoire le long des failles Casa-Berardi et Douay-Cameron (Figure 1), deux structures géologiques régionales majeures connues pour abriter des gisements d'or orogéniques. Trois de nos propriétés sont situées dans cet environnement géologique:

NOYELL

Suite au succès du programme de forage écourté de 2020 sur Noyell (en raison de Covid-19), la société se prépare à reprendre les forages pour suivre les intersections aurifères importantes obtenues dans la partie centrale de la propriété ainsi que les anomalies de PP non testées, définis en 2011 (ancien opérateur) et en 2020, par Opus One. Ces anomalies de PP sont très importantes pour la société car elles sont observées le long de l'extension Est immédiate des intersections aurifères obtenues plus tôt cette année. Elles semblent clairement indiquer leur présence vers l’Est. Tous les sous-traitants pour le programme de forage ont été réservés et le processus d’obtention des permis a été finalisé. Opus One Gold compte débuter son programme de forage au début de 2021. Le programme devrait comprendre 5 000 mètres de forage et 13 trous. Huit sondages étudieront la zone de découverte 2020 tandis que 5 sondages testeront des anomalies de PP situées entre 0,5 et 3 km à l'est du sondage NO-20-02.

VEZZA NO RD :

La base de données des forages a été mise à jour.

VEZZA EXTENSION:

La base de données des forages a été mise à jour.

FECTEAU (Urban-Barry Windfall) :

Notre propriété Fecteau est stratégiquement située dans le district aurifère très actif de Urban-Barry Windfall et l’accès y est facilité par un excellent réseau de routes. Le programme d’échantillonnage de tills de 2018 a permis de définir 3 cibles aurifères de classe mondiale avec des signatures géochimiques similaires à celles de Windfall et Éléonore. Deux des trois zones anomales n'étaient pas connues pour abriter de la minéralisation aurifère. L'échantillonnage régional d'Osisko Mining a mis en évidence des cibles aurifères supplémentaires sur Fecteau. Les résultats de ces travaux fournissent une évolution très significative pour Opus One. Il ouvre de nouvelles zones cibles pour l'or dans la partie est de la propriété. Fecteau comporte une géologie unique, abritant une petite ceinture volcanique felsique présentant de fortes évidences de minéralisation de type VMS dans le district de Windfall.

Nos équipes de terrain ont été actives tout l'été et l'automne sur Fecteau. Un levé détaillé du till a été réalisé dans les zones non couvertes auparavant ainsi que dans les zones où des anomalies avaient été détectées lors du levé de 2018, afin de mieux définir ces anomalies. Les travaux de cette année ont confirmé les trois anomalies précédemment découvertes et en ont détecté une quatrième. Un programme d'échantillonnage lithogéochimique a également été réalisé pour compléter un précédent programme, réalisé en 2018, mais jamais analysé (manque de fonds à l'époque). De nombreux résultats sont toujours en attente des laboratoires et seront discutés lorsque tous les échantillons auront été correctement analysés et compilés. En plus des levés précédents, une équipe a été mobilisée pour prospecter davantage sur les zones anomales aurifères et d'autres indices (principalement des métaux de base) sur la propriété.

Nous n’avons pas identifié d'affleurements sur les cibles aurifères précédemment définies par le programme d'échantillonnage du till (mort-terrain trop épais). Par contre, plusieurs indices intéressants pour les métaux de base ont été trouvés dans la partie centrale de la propriété. Des analyses pour ce travail de prospection sont en cours. L'entreprise a décidé de procéder à une série de levés géophysiques (PP) sur plusieurs des cibles définies au cours de l'été. Trois grilles sont en cours de coupe et la PP devrait être terminée avant la fin de l'année. Ces travaux devraient fournir des cibles de forage pour 2021.

COURVILLE:

Notre propriété Courville est située au Québec, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à environ 50 km au nord-est de Val-d'Or. Détenue à 100%, elle se compose de 14 lots désignés, couvrant 561 hectares. La propriété est facilement accessible par un réseau de routes de gravier bien entretenues et peut être travaillée toute l'année sans aucune contrainte.

Toutes les données relatives à la propriété Courville sont en cours de compilation, de révision, de compilation et de numérisation et un modèle structurel sera bientôt produit.

PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE

Au cours du trimestre de cet automne nous avons travaillé à compiler et étudier les résultats de la saison de terrain qui s’est déroulée sur Fecteau. Un programme de géophysique (PP) a été proposé pour la fin de l'année.

Nous nous préparons pour le programme de forage d'hiver sur Noyell. Le programme de 5 000 mètres devrait démarrer dès le début de janvier, dès que les conditions de terrain permettront la mobilisation d’une foreuse.

Suite à une campagne de financement complétée avec succès en août 2020, Opus One Gold est bien financé pour mener à bien les programmes à venir.

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.





Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

Visitez notre site web au www.OpusOneGold.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e5b1afe-5cfd-475b-b878-5c56693edee3/fr