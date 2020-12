Avis financier du 02 décembre 2020

Exercice 2019/2020 :

Bonne résilience du Groupe Manutan dans un contexte économique très perturbé par la crise sanitaire :

Chiffre d’affaires 779,7 773,9 +0,8% Résultat opérationnel courant 58,4 62,2 -6,2% Résultat opérationnel 55,6 60,6 -8,4% Résultat net 37,2 42,3 -12,0%

Retour de la croissance lors du 4ème trimestre (Juillet – Septembre 2020)

L’activité du Groupe est en croissance de +0,8% sur l’ensemble de l’exercice 2019/2020 (-1,6% à périmètre, change et jours constants). Après avoir connu un fort impact négatif lié à la crise du Covid-19 sur les mois de mars et avril, le Groupe renoue avec la croissance dès le mois de mai, avec une progression du chiffre d’affaires de +3,8% pour la période de mai à septembre (+3,0% à périmètre, change et jours constants).

Une rentabilité opérationnelle courante supérieure à 7% du chiffre d’affaires

La rentabilité opérationnelle courante s’établit à 7,5% du chiffre d’affaires (contre 8,0% pour l’exercice précédent). Depuis le début de la crise, le groupe a mis en œuvre des mesures spécifiques pour accompagner au mieux ses clients et limiter l’impact de la crise sur la performance, tout en préservant l’avenir :

Adaptation de l’offre produits et services au plus près des besoins clients

Maintien d’une activité commerciale et marketing significative pour soutenir le développement

Optimisation de la structure de coûts (dépenses opérationnelles en retrait de 0,8% par rapport à l’exercice précédent)

Poursuite du plan d’investissements moyen terme (Capacités logistiques et systèmes d’information).

La diminution du taux de marge commerciale (36,6% du chiffre d’affaires contre 37,6% pour l’exercice précédent) s’explique majoritairement par des coûts ponctuels et non récurrents liés aux achats de produits Covid-19 (masques, gels, blouses,…).

Un résultat net qui s’établit à 4,8% du chiffre d’affaires contre 5,5% sur l’ensemble de l’exercice précédent

La baisse de -12,0 % s’explique principalement par la combinaison des impacts suivants :

- la baisse de -6,2% du résultat opérationnel courant;

- la constatation d’une dépréciation du goodwill sur l’UGT Sports et Loisirs (Casal) pour 3 millions d’euros, déjà présente au 31 mars 2020 (à noter que le chiffre d’affaires de Casal ne représente que 5% du chiffre d’affaires du Groupe);

- un résultat financier en baisse en lien avec l’évolution de la livre sterling et du dollar américain.

Dividendes

Au regard des résultats enregistrés et de la situation économique, il sera proposé à l’Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2020 un montant global de dividendes de 11 millions d’euros. Le dividende distribué s’établirait à 1,45 euro pour chacune des 7 613 291 actions composant le capital social, au nominal de 2 euros.

Une situation financière toujours solide

Le Groupe garde une structure financière solide et un niveau de trésorerie qui lui permet de financer son activité et ses investissements dans le contexte actuel. Le Groupe dispose ainsi d’une trésorerie de 90,2 millions d’euros et son endettement financier (incluant l’impact IFRS16 des dettes locatives) représente 11,9 % du total du bilan au 30 septembre 2020.

Perspectives sur l’exercice 2020/2021

La situation actuelle présente de fortes incertitudes et peu de visibilité avec une crise d’une ampleur et d’une forme inédites​ et de fortes incertitudes sur l’investissement des entreprises sur 2021.

Dans ce contexte, le Groupe reste confiant sur sa capacité de développement à moyen terme, fort de ses atouts fondamentaux confortés dans cette période de crise :

- Un modèle digital avancé ​

- Une forte proximité et un accompagnement de ses clients ​

- Un positionnement de marque adapté à la crise actuelle​

- Un engagement et un attachement des collaborateurs à Manutan

- Une offre produit large et qualitative permettant de répondre au mieux aux besoins de nos clients

- Des moyens logistique​s importants

- Une capacité à protéger sa rentabilité en période de crise couplée à une situation financière solide et une stabilité de l’actionnariat et du management.

L’exercice 2020/2021 verra également la mise en œuvre du plan d’investissements d’extension des capacités de stockage et la poursuite du déploiement du modèle digital qui représentent un enjeu majeur pour le Groupe.

Le Groupe restera également attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats indirects.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros en 2019/20. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2020 par Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020/2021 prévue le 19 janvier 2021 (après clôture du marché).





