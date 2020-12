Le groupe Solutions 30 annonce avoir signé ce jour l’acquisition de 100% de la société Comvergent Holdings Limited (Comvergent). Cette opération marque l’entrée de Solutions 30 sur le marché anglais qui dispose d’un fort potentiel de développement dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles. En 2019, Comvergent réalisait un chiffre d’affaires proche de 17,5 M€. La société sera intégralement consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er décembre 2020.

Créée en 2005, Comvergent a développé une gamme de services multi-techniques dédiés au déploiement et à la maintenance de réseaux sans fil. Basée à proximité de Chester dans le nord-ouest de l’Angleterre, la société intervient dans l’ensemble du Royaume-Uni grâce à une équipe de techniciens répartis sur tout le territoire. Comvergent travaille depuis plus de 10 ans avec les principaux équipementiers télécoms, dont Ericsson, Nokia ou Huawei. Ces dernières années, la société a su se positionner sur des marchés clés dans les réseaux mobiles et s’inscrire dans une dynamique de croissance favorable, qui devrait s’intensifier avec l’arrivée de la 5G.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance du groupe Solutions 30 et marque la première étape de son déploiement au Royaume-Uni. Solutions 30 prend ainsi pied sur le marché anglais des télécommunications et entend y décliner sa gamme de services multi-techniques de proximité dans les réseaux fixes et mobiles.

Pour Paul Garston, Directeur Général de Comvergent, « la politique que nous avons menée au cours des cinq dernières années nous a permis de consolider les bases opérationnelles et commerciales de notre développement. Notre intégration au sein du groupe Solutions 30 nous dote des moyens financiers nécessaires pour capter le potentiel de nos marchés et bénéficier pleinement des opportunités de croissance qui s’offrent à nous. Comvergent pourra en outre s’appuyer sur le track-record de Solutions 30 en Europe pour renforcer son positionnement et accélérer sa croissance. »

Franck D’Aloia, Directeur Général en charge de la Transformation, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Comvergent au sein du Groupe. Après l’acquisition d’Algor en Italie, annoncée il y a quelques jours, Solutions 30 relance sa stratégie de consolidation du marché mise en sommeil sur les neuf premiers mois de l’année en raison du contexte sanitaire. Cette opération traduit la volonté du Groupe de renforcer son empreinte européenne et de se positionner sur des marchés en pleine accélération. »

Le Groupe Solutions 30 est désormais implanté au Royaume-Uni à travers une nouvelle filiale, Solutions 30 UK Limited, qui détient 100% des actions et droits de vote de Comvergent. A l’issue de cette opération et d’une phase transitoire d’accompagnement, John Roberts, fondateur et actuel Président de Comvergent, quittera l’entreprise.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 11 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, la Pologne et le Royaume-Uni. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



