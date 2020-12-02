紐約水牛城, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc., (NASDAQ: ATNX) 是致力研究、開發，以及商業化癌症和相關疾病新型療法的全球生物製藥公司，今天宣佈其子公司 Athenex Pharmaceutical Division (APD) 已推出稀釋即用的環磷酰胺液。該產品透過 APD 與 Ingenus Pharmaceuticals, LLC 的共同營銷合作夥伴關係投放市場。APD 將利用與醫院和綜合健康系統的現有商業關係，包括美國癌症中心、主要分銷商和 GPO，以優化對稀釋即用的環磷酰胺液的分銷和商業化。2019 年，Athenex 的專業醫藥產品售予近 2,800 家腫瘤醫院、深切治療部和診所。

Athenex 營運總監兼 APD 總裁 Jeffrey Yordon 表示：「我們很榮幸透過與 Ingenus Pharmaceuticals 的合作夥伴關係推出環磷酰胺液，豐富我們不斷增長的專業產品組合。我們期待找到更多機會推出產品，以滿足市場需求。」

Ingenus 主席兼行政總裁 Raju Mantena 表示：「環磷酰胺液是我們腫瘤學產品組合的旗艦產品。我們很高興與 Athenex 合作，向急性護理市場推出該產品。我們期待進一步合作，為市場帶來更多專業藥物。」

環磷酰胺液不需要再調配，並可減少準備危險化療藥物的步驟，有助降低暴露和藥物出錯的風險。多劑量藥瓶包裝有助減少浪費。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶多個地方、英國曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉城和阿根廷布宜諾斯艾利斯設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com。

關於 Ingenus Pharmaceuticals, LLC

Ingenus Pharmaceuticals 是一家私人擁有的美國製藥公司， 希望在創新、協作和回應方面成為非專利藥物行業中最優秀的公司。Ingenus 相信價格較低的非專利藥物可改善患者獲取醫療保健服務的途徑，以及抵消醫療保健服務的整體費用。自 2010 年以來，Ingenus 透過開發、製造和商業化優質非專利藥物，為整個醫療保健行業的患者、供應商和利益相關者提供具成本效益的解決方案。公司專注於經皮滲透、不經腸道、半固體、可注射和緩釋產品，加上我們開發人員和科學家的獨創性，以及我們經 FDA 檢查的整合製造和開發設施（總部位於美國），Ingenus 產品促進改善獲取途徑、安全、品質和透明度標準，繼續每次以一種藥物帶來影響。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；我們滿足融資協議下融資條件的能力以及根據此協議獲得資金的能力存在不確定性；與冠狀病毒公共衛生流行病相關的風險和不確定性，及其對公司業務、現金流和財務狀況的潛在影響；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；重慶工廠生產放緩、停產或其他中斷的風險；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

聯絡人

投資者

Steve Rubis

Athenex, Inc.

電郵：stevenrubis@athenex.com

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵：danlang@athenex.com

Tim McCarthy

LifeSci Advisors, LLC

電郵：tim@lifesciadvisors.com