SAN ANTONIO, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Onica, ein Unternehmen von RackspaceTechnology™ (NASDAQ: RXT), Premier Consulting Partner im Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) und geprüfter AWS-Managed-Service-Anbieter, gibt bekannt, dass es erweiterte Funktionen zur Datenmodernisierung und zum maschinellem Lernen für PipeSearch bereitstellt, ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das die globale Rohrindustrie vernetzt und unterstützt. Rackspace Technology unterstützt PipeSearch dabei, die Rohrindustrie mit einer modernen Lieferkettenlösung zu revolutionieren.



Die globale Lieferkette für die Rohrindustrie stützt sich auf Informationssilos in zahlreichen multinationalen Unternehmen. Selbst innerhalb eines Unternehmens werden Bestandsinformationen an verschiedenen Orten und in verschiedenen Formaten gespeichert. Um die Lage vor Ort zu jeder Zeit besser überblicken zu können, musste PipeSearch Bestandsdaten standardisieren und in verschiedenen Formaten und in großem Umfang integrieren. Um diese Lücke zu schließen, benötigte PipeSearch einen kompetenten, erfahrenen Partner, der die Anforderungen an das maschinelle Lernen versteht, die für eine innovative Lösung erforderlich sind.

PipeSearch hat sich für Onica entschieden, um gemeinsam ein Modell für maschinelles Lernen zu erstellen, das bestimmte Attribute und Deskriptoren für verschiedene Bestandsartikel identifiziert und normalisiert, um die bisher unstrukturierte Bestandsidentifizierung zu optimieren. In einer Woche erreichte das Machine-Learning-Modell eine Ergebniszuverlässigkeit von über 80 %und half PipeSearch, seine Plattformfunktionen zu erweitern und den Kunden eine deutlich bessere Übersicht der Marktoptionen für Stahlrohre zu bieten.

„Das Onica-Team war unglaublich kooperativ, und das Know-how des Unternehmens im Bereich maschinelles Lernen und Datenanalyse hat uns dabei geholfen, das komplizierte Problem der Normalisierung nicht standardisierter Rohbestandsdaten zu vereinfachen“, so Briggs Thompson, Mitbegründer von PipeSearch. „Dank einer Kombination aus einem agilen Ansatz mit Sprints und gängigen Tools hat Onica uns geholfen, auf Kurs zu bleiben, und hat eine erfolgreiche Lösung geliefert.“

Das Onica-Team hat sein Fachwissen genutzt, um einen Datenflussplan zu entwerfen und Daten zu extrahieren, die in eine durchsuchbare Datenbank eingespeist werden können, und um normalisierte Beschreibungen bereitzustellen, die einen einfachen Zugriff für Kunden ermöglichen. Mit der Lösung konnte das Team zudem Daten identifizieren, die unsicher waren. Diese wurden anschließend verwendet, um das Modell erneut zu trainieren und die Ergebnisse weiter zu verbessern.

„Wir sind stolz darauf, mit PipeSearch zusammenzuarbeiten, um ihre Plattformfunktionen zu erweitern und eine Lösung mit transformativen Auswirkungen auf die globale Rohrindustrie zu entwickeln“, so Tolga Tarhan, CTO, Rackspace Technology. „Das Projekt ist ein aussagekräftiger Beweis für die Leistung von Machine-Learning-Diensten wie Amazon SageMaker. Wir freuen uns darauf, den Kunden von PipeSearch über die Plattform weiterhin Zeit- und Kosteneinsparungen zu ermöglichen.“

Weitere Informationen zu den Machine-Learning-Leistungen von Onica finden Sie unter https://onica.com/services/ai-machine-learning/.

