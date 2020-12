Persbericht

Brussel, 2 december 2020

De Raad van Bestuur van Orange Belgium heeft kennis genomen van het persbericht van Orange SA van 2 december 2020, waarin de lancering van een openbaar overnamebod wordt aangekondigd

De Raad van Bestuur van Orange Belgium heeft kennis genomen van het persbericht van Orange SA van 2 december 2020, waarin de lancering van een openbaar overnamebod op de aandelen van Orange Belgium op Euronext Brussel wordt aangekondigd. De Raad van Bestuur van Orange Belgium zal zo snel mogelijk bijeenkomen om kennis te nemen van de inhoud van het aanbod en deze te onderzoeken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur informeert de markt ook over de opschorting van het liquiditeitscontract met een financiële instelling na de machtiging door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt met meer dan 3 miljoen klanten. Via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg is Orange ook actief in Luxemburg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, internet en tv aan particulieren, en innovatieve mobiele en vastelijndiensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).



Meer informatie op: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Perscontact

Younes Al Bouchouari – Younes.albouchouari@orange.com +32 477 69 87 73

Annelore Marynissen – Annelore.marynissen@orange.com +32 479 016 058

press@orange.be

Bijlage