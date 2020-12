Les Ulis, le 3 décembre 2020

LEXIBOOK LANCE SA GAMME ACOUSTIX AVEC SON CASQUE BLUETOOH 2-EN-1

Lexibook présente son nouveau casque audio 2-en-1, offrant un maximum de liberté et de confort dans un style épuré et élégant. Avec une acoustique de haute qualité, ce nouveau casque audio donne une expérience sonore immersive tout au long de la journée grâce à ses oreillettes hyper confortables effet cuir.

2-en-1. Ce casque est équipé de la fonction Bluetooth, pour une utilisation sans-fil. Il assure une liberté de mouvement lors des séances sportives ou de plein air. Selon le besoin, il est aussi possible de le brancher à son câble jack inclus pour le connecter à des appareils non équipés du Bluetooth ou pour profiter d’un temps d’écoute illimité.

Pratique et transportable. Sa batterie rechargeable offre une autonomie de plusieurs heures d’écoute en mode sans fil (câble de chargement USB-C fourni). Il permet de répondre aux appels en direct grâce au micro intégré, ainsi que de choisir le morceau et l’intensité de volume souhaités, tout cela directement depuis les boutons sur le casque.

Il s’emporte partout dans le sac ou en voyage par sa conception légère et pliable qui permet de le stocker facilement. Sa taille est ajustable pour s’adapter à toutes les morphologies.

Ce casque audio est disponible dans la grande distribution, les magasins spécialisés ainsi que les sites de e-commerce. Référence : HPBT010S / PVPGC 29,99 euros



Scannez pour voir la vidéo:

A propos de Lexibook® :

Lexibook® est le spécialiste européen des produits électroniques de loisirs pour toute la famille. Ce succès s’explique par une stratégie d’innovation constante autour de produits à forte valeur ajoutée notamment dans l’audiovisuel haute qualité et grand public, ce qui permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde. Cliquer ici pour plus d’information: www.lexibook.com .

